Літо – час не лише для відпочинку, а й для підробітку. І, попри карантин, українська молодь активно шукала роботу у червні 2020 року.

У минулому місяці зросла кількість запитів про пошук тимчасової роботи для студентів та школярів, йдеться у аналітиці OLX Робота. Водночас роботодавці готові були запропонувати їм такі вакансії:

адміністратор – 120 вакансій за червень, середня зарплата – 15 тис. грн;

офіс-менеджер – 90 пропозицій за минулий місяць, середня зарплата – 10 тис. грн;

працівник в Instagram – 80 вакансій у червні, середня зарплата – 15 тис. грн;

промоутер – 70 варіантів за місяць, середня зарплата – 9 тис. грн;

оператор – майже 70 вакансій, середня зарплата – 11,5 тис. грн.

Читайте: Робота на літо: варіанти для підлітків і школярів

Загалом було понад 350 подібних вакансій, роботодавці готові були платити у середньому 8 250 грн на місяць.

Водночас, за аналітикою OLX Робота, нині віддалено можна заробити більше, ніж в офісі.

– Зарплату дистанційним співробітникам пропонували на 25% вищу, ніж офісним, – у середньому 12 500 грн на місяць, а вакансій було майже у 1,5 рази більше – 1 010, – йдеться у аналітиці.

Робота під час карантину

Пандемія коронавірусу вплинула на ринок праці. Деякі підприємства вимушені були зачинитися, і їхні співробітники втратили роботу, через що в країні зросла кількість безробітних.

Крім того, через обмеження українці почали частіше перебувати вдома та користуватися послугами онлайн-сервісів та служб доставок.

Які варіанти роботи на карантині пропонували українцям, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: OLX Работа