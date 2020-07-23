У Дніпрі біля Києва з’явилися медузи і риба-голка

У водосховищах Дніпра з’явилися медузи і морська риба-голка. Останнім часом вони зустрічаються у районі Києва.

Асоціація рибалок України повідомляє, що це свідчить про катастрофічний стан річки.

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– За твердженням вчених вода у водосховищах Дніпра нагадує коктейль зі всієї таблиці Менделєєва. Тому солоність води підвищилася, що і дало можливість оселитися у каскаді Дніпровських водосховищ жителям морських лиманів, – стверджує голова Асоціації рибалок України Олександра Чистякова.

Три роки тому рибу голку можна було зустріти тільки у дельті Дніпра і на Каховському водосховищі, а сьогодні вони з’явилися в районі столиці.

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Також вона уточнила, що дрібну медузу можна було побачити тільки в одиничних випадках, адже вона не властива нашій вітчизняній природі. Ймовірно, вона потрапила у води Дніпра з якогось акваріума.

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Окрім того, в Асоціації рибалок України підкреслюють, що зараз Дніпро катастрофічно заростає та міліє. У столичній акваторії 57 мілин, які через три-п’ять років перетворяться в острова, якщо не вжити екстрених заходів.