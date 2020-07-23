Полковника поліції Віталія Шияна взяв у заручники чоловік у Полтаві. При собі у зловмисника є граната РДГ.

Чоловік зник із заручником на авто і прямує в бік Києва.

Що відомо про Віталія Шияна

Віталій Шиян народився в Кременчуці Полтавської області. Здобув юридичну освіту.

Військову службу проходив у морській піхоті.

Раніше Шиян працював в патрульно-постовій службі, в управлінні по боротьбі з обігом наркотиків, а також на керівних посадах в поліції.

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Після працював у районних відділеннях поліції.

Віталій Шиян має звання полковника поліції та очолює відділ карного розшуку МВС у Полтавській області.

Шиян одружений, у нього є дочка.

Близько 9.00 на вулиці Остапа Вишні у Полтаві поліцейські намагалися затримати чоловіка за викрадення авто.

Він дістав гранату РГД-5 і почав погрожувати, що підірве її. Під час цього він взяв у заручники співробітника карного розшуку, але після переговорів погодився його обміняти на Віталія Шияна.

Після цього він вимагав надати йому авто.