PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Полтаві взяли в заручники Віталія Шияна: що відомо про полковника поліції

Полковника поліції Віталія Шияна взяв у заручники чоловік у Полтаві. При собі у зловмисника є граната РДГ.

Чоловік зник із заручником на авто і прямує в бік Києва.

Що відомо про Віталія Шияна

виталий шиян

Віталій Шиян народився в Кременчуці Полтавської області. Здобув юридичну освіту.

Військову службу проходив у морській піхоті.

Раніше Шиян працював в патрульно-постовій службі, в управлінні по боротьбі з обігом наркотиків, а також на керівних посадах в поліції.

Читайте: Захоплення заручника у Полтаві: все що відомо на даний момент

Після працював у районних відділеннях поліції.

Віталій Шиян має звання полковника поліції та очолює відділ карного розшуку МВС у Полтавській області.

Шиян одружений, у нього є дочка.

Захоплення заручників у Полтаві

Близько 9.00 на вулиці Остапа Вишні у Полтаві поліцейські намагалися затримати чоловіка за викрадення авто.

Він дістав гранату РГД-5 і почав погрожувати, що підірве її. Під час цього він взяв у заручники співробітника карного розшуку, але після переговорів погодився його обміняти на Віталія Шияна.

Після цього він вимагав надати йому авто.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка