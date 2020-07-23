Лідери країн Нормандської четвірки підпишуть угоду про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі 27 липня.

Таку надію висловив президент Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що це збільшить шанси на дотримання досягнутих домовленостей.

– Наші професіонали, які перебувають у постійних перемовинах у форматі засідання ТКГ, домовилися про дуже серйозний крок для всієї нашої країни – стале припинення вогню. Вірю в те, що всі сторони – Україна, Франція, Німеччина та РФ – підпишуть угоду, і з 27 числа, вірю, що може настати мить, коли вогонь буде припинено, – заявив Зеленський.

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Президент нагадав, що домовленості не позбавляють українських військових права на самозахист.

Деталі, що стосуються сталого припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі, окремо напрацьовуватиме ТКГ у рамках Мінського формату.

– Ми хочемо розшифровки кожного пункту “Мінська”. Тоді ми будемо бачити – чи можливо це виконати, як ми це робитимемо і хто буде відповідальний, – додав він.

Умови ОБСЄ для повного припинення вогню

Спецпредставник голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ посол Хайді Грау 23 липня розповіла деталі угоди про перемир’я на Донбасі, яку мають підписати лідери Нормандське четвірки.

Серед умов, які фіксуються у документі, вона назвала заборону на проведення розвідувально-диверсійних і наступальних дій, розміщення важких видів озброєння у районах населених пунктів та застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.

Також посол зазначила, що у відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається лише у випадку, якщо він був відкритий за наказом керівництва.

Про видання таких наказів потрібно буде повідомляти ТКГ.