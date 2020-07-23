На овочевій фермі у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі, де працюють 103 громадянини України, 19 наших заробітчан заразилися коронавірусом.

Кілька днів тому Covid-19 виявили у двох українців, а 22 липня – ще у 17 людей.

Це рекордне щоденне збільшення кількості хворих на коронавірус у воєводстві з початку пандемії.

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Усі сезонні робітники знаходяться на карантині, лікарі вирішують, чи потрібна госпіталізація зараженим.

Місцева влада вважає, що немає небезпеки подальшого поширення вірусу, оскільки ці люди ізольовані від зовнішнього світу.

Коронавірус в Україні

Станом на 23 липня коронавірус в Україні підтвердився у 61 851 людини, за останню добу – 856 нових випадків.

Одужали за день 828 осіб (34 тис. загалом), померло – 17 пацієнтів (в початку епідемії – 1 551).

Джерело: Niezalezna