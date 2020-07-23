Нацполіція готова до силового сценарію, якщо чоловік не здасться.

Про це сказав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, цей випадок не можна порівнювати із захопленням заручників у Луцьку, тому що в Полтаві відбувалася операція із затримання злочинця, у якого виявилася граната.

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Синєгубов сказав, що вимоги зловмисника виконувати не будуть.

– Він хоче просто уникнути кримінальної відповідальності, що неможливо, – сказав він.

Також він додав, що зловмисник з Віталієм Шияном не їдуть у бік Києва.

Голова ОДА розповів, що йому дозволили виїхати з Полтави, щоб уникнути місць масового скупчення людей.

– Зараз вони переміщуються по району області і спецоперація з вирішення цієї ситуації, відповідно, триває, – сказав він.

Захоплення заручників у Полтаві

23 липня близько 9.00 відбулося захоплення заручників у Полтаві. На вулиці Остапа Вишні поліцейські намагалися затримати чоловіка за викрадення авто.

Він дістав гранату РГД-5 і почав погрожувати, що підірве її.

Чоловік взяв у заручники співробітника карного розшуку, але після переговорів погодився його обміняти на полковника поліції Віталія Шияна.

Після цього він зажадав надати йому авто, на якому він втік від поліції. Зараз проходить операція з його упіймання.

Фото: Департамент карного розшуку