Максиму Кривошу, який захопив заручників у Луцьку, обирають запобіжний захід 23 липня.

Напередодні Кривошу вручили підозру в скоєнні терористичного акту із захопленням заручників.

У підозрі луцькому терористу йдеться, що він погрожував знищити людей та посягав на життя правоохоронця.

Також злочинця підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та вибухівкою.

Кривошу загрожує довічне ув’язнення.

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Що сталося в Луцьку

Захоплення заручників в автобусі в Луцьку сталося 21 липня на Театральній площі в центрі міста.

Після 12 годин утримування озброєним терористом було звільнено 13 заручників. Ніхто з людей не постраждав.

За час переговорів з правоохоронцями зловмисник декілька разів стріляв із автобуса, одна з куль пройшла в 15-20 см повз першого заступника голови Національної поліції Євгена Коваля.