Цинічний підпал батьківського будинку активіста Віталія Шабуніна – ознака того, що наше суспільство не може отямитися після численних трагедій і соціальних потрясінь, не може відмовитися від нецивілізованих форм з’ясування стосунків, заявив президент Володимир Зеленський.

– Особисто мене це дуже хвилює та засмучує. Так, я розумію, що подібне трапляється і в інших країнах, але Україна, на мій погляд, повинна вже виходити з епохи конфліктів, – вважає глава держави.

За його словами, це дійсно дуже погана історія, оскільки будь-яка людина в Україні має право на недоторканність свого житла, незалежно від громадянської позиції.

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Тому Зеленський чекає на професійну та оперативну реакцію правоохоронних органів.

– Я щиро співчуваю Віталію Шабуніну та всім тим нашим співгромадянам, які через свою громадянську позицію потрапляють у такі неприємні ситуації. Винних потрібно обов’язково знайти й покарати. Саме так – знайти й покарати, – підсумував президент.

Підпал будинку Шабуніна

У ніч на 23 липня невідомі підпалили батьківський будинок голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Активіст повідомив, що ніхто не постраждав, тому що його там не було, а батьки встигли вибігти.

Пожежу швидко ліквідували, але будинок уже непридатний для життя.

Поліція Київської області відкрила справу за статтею про умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2, ст. 194 ККУ).

Але сам Шабунін з такою кваліфікацією не згоден, оскільки будинок підпалили вночі, коли там спали люди.

Джерело: Володимир Зеленський