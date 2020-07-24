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Факти / Україна

972 за добу: в Україні негативна динаміка щодо коронавірусу

Ще 972 позитивних тести на коронавірус. Станом на 24 липня загальна кількість хворих в Україні сягнула 62 823.

З початку епідемії одужали 34 886 пацієнтів, а за добу – 886.

Від ускладнень Covid-19 за день померло 20 хворих, загалом 1 571 людина.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Нині хворіють 26 366 українців, з початку епідемії зафіксовано 113 589 підозр.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу, що серед нових хворих – 65 дітей та 43 медики.

За його словами, госпіталізовано за день 255 людей, зроблено 31 984 тести, з яких 16 323 дослідження методом ПЛР та 15 661 – методом ІФА.

У лідерах за кількістю нових випадків – Львівська область (126), Київ, де 118 хворих за добу, та Рівненська область (96).

Коронавірус у регіонах:

  • Вінницька область — 2 462 (+46)
  • Волинська область — 3 421 (+30)
  • Дніпропетровська область — 1 302 (+27)
  • Донецька область — 830 (+12)
  • Житомирська область — 1 670 (+16)
  • Закарпатська область — 4 706 (+65)
  • Запорізька область — 712 (+12)
  • Івано-Франківська область — 3 852 (+87)
  • Кіровоградська область — 689 (0)
  • м. Київ — 7 396 (+118)
  • Київська область — 3 391 (+32)
  • Львівська область — 8 588 (+126)
  • Луганська область — 118 (+2)
  • Миколаївська область — 536 (+6)
  • Одеська область — 2 749 (+58)
  • Полтавська область — 378 (+7)
  • Рівненська область — 5 399 (+96)
  • Сумська область — 397 (+4)
  • Тернопільська область — 2 604 (+56)
  • Харківська область — 3 277 (+74)
  • Херсонська область — 218 (0)
  • Хмельницька область — 1 021 (+13)
  • Чернівецька область — 5 485 (+42)
  • Черкаська область — 888 (+18)
  • Чернігівська область — 679 (+12).

Як дотримуються самоізоляції в Україні:

  • Львів – 21,5%;
  • Київ – 20,78%;
  • Івано-Франківськ – 18,63%;
  • Чернівці – 17,43%;
  • Ужгород – 16,92%.

Коронавірус в Україні 23 липня

Станом на 23 липня коронавірус в Україні виявили у 856 людей, загалом тестування підтвердило зараження 61 851 українця.

Померло за день 17 хворих, а одужало – 828 пацієнтів.

Київ, Львівська та Івано-Франківська області вчора були лідерами за кількістю нових випадків інфікування.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

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