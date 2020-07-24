Ще 972 позитивних тести на коронавірус. Станом на 24 липня загальна кількість хворих в Україні сягнула 62 823.
З початку епідемії одужали 34 886 пацієнтів, а за добу – 886.
Від ускладнень Covid-19 за день померло 20 хворих, загалом 1 571 людина.
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Нині хворіють 26 366 українців, з початку епідемії зафіксовано 113 589 підозр.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив на брифінгу, що серед нових хворих – 65 дітей та 43 медики.
За його словами, госпіталізовано за день 255 людей, зроблено 31 984 тести, з яких 16 323 дослідження методом ПЛР та 15 661 – методом ІФА.
У лідерах за кількістю нових випадків – Львівська область (126), Київ, де 118 хворих за добу, та Рівненська область (96).
Коронавірус у регіонах:
- Вінницька область — 2 462 (+46)
- Волинська область — 3 421 (+30)
- Дніпропетровська область — 1 302 (+27)
- Донецька область — 830 (+12)
- Житомирська область — 1 670 (+16)
- Закарпатська область — 4 706 (+65)
- Запорізька область — 712 (+12)
- Івано-Франківська область — 3 852 (+87)
- Кіровоградська область — 689 (0)
- м. Київ — 7 396 (+118)
- Київська область — 3 391 (+32)
- Львівська область — 8 588 (+126)
- Луганська область — 118 (+2)
- Миколаївська область — 536 (+6)
- Одеська область — 2 749 (+58)
- Полтавська область — 378 (+7)
- Рівненська область — 5 399 (+96)
- Сумська область — 397 (+4)
- Тернопільська область — 2 604 (+56)
- Харківська область — 3 277 (+74)
- Херсонська область — 218 (0)
- Хмельницька область — 1 021 (+13)
- Чернівецька область — 5 485 (+42)
- Черкаська область — 888 (+18)
- Чернігівська область — 679 (+12).
Як дотримуються самоізоляції в Україні:
- Львів – 21,5%;
- Київ – 20,78%;
- Івано-Франківськ – 18,63%;
- Чернівці – 17,43%;
- Ужгород – 16,92%.
Коронавірус в Україні 23 липня
Станом на 23 липня коронавірус в Україні виявили у 856 людей, загалом тестування підтвердило зараження 61 851 українця.
Померло за день 17 хворих, а одужало – 828 пацієнтів.
Київ, Львівська та Івано-Франківська області вчора були лідерами за кількістю нових випадків інфікування.