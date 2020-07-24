У Бердичеві Житомирської області палац культури провів тендер на придбання двох поліетиленових пакетів BMW.

Новина одразу розлетілася мережею. Інформацію про торги – розмістили, учасників торгів – залучили, сам аукціон – провели. Це була найменша сума – вісім гривень.

– Чому пережили шок, тому що ми виконали свою роботу, а її перекрутили так, ніби ми провели якийсь тендер, про який даже слухом не чули, – зазначає головний бухгалтер Бердичівського палацу культури Ольга Соболевська.

Заступниця головбуха пані Оксана пояснює: це не тендер, а електронний звіт про закупівлю товару. І у цьому принципова різниця.

– Має бути розміщений звіт про договір про закупівлю, здійснений без застосування електронної системи закупівель. Ці два пакети були закуплені і прозвітовані через електронний майданчик. Тендер – це конкурентна процедура, яка проводиться при закупівлі предмету закупівель вартістю від двохсот тисяч і більше. Це на товари і послуги. На роботи там інша межа.

За кожну витрачену копійку, і це не метафора, будь-яке комунальне чи державне підприємство повинно звітувати.

Отож і має бухгалтер щоденний клопіт: усе, що купили за бюджетні гроші, вносити до електронної системи закупівель. Прозвітували порядні працівники будинку культури й про туалетний папір за 36 гривень, а ще маркери й олівці за 10,50.

– Для того, щоб розмістити цей звіт це не просто нажати дві кнопки. А це потрібно пройти всю процедуру. Це буває хвилин 20, а буває година, а буває і довше все залежить від того, як працює електронні майданчики і система ProZorro, – пояснює Оксана.

До речі, на цю ситуацію також відреагував телеведучий Сергій Притула.

– Страшно уявити, через яке бюрократичне пекло їм доведеться пройти, щоб купити новий віник, – написав він.

Як зазначено у тендері, у торгах брала участь одна жінка, яка і перемогла.