Кабінет міністрів станом на 24 липня розподілив кошти Фонду боротьби з коронавірусом.

66 млрд грн виділили на медиків, силовиків та реконструкцію доріг, повідомили у Міністерстві фінансів України.

Касові видатки коштів фонду станом на 22 липня склали 9,7 млрд грн.

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На що виділили гроші:

16 млрд грн – забезпечення медиків;

7 млрд грн – фінансування фонду з безробіття;

2,7 млрд грн – виділено на допомогу з часткового безробіття;

1,2 млрд грн – допомога ФОП, які не можуть працювати через карантин і мають дітей віком до 10 років;

2,5 млрд грн – на доплати військовослужбовцям та поліцейським;

35 млрд грн – реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг.

Ліквідація ДФС

Державна фіскальна служба буде ліквідована до кінця 2020 року, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ліквідація ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги Міжнародного валютного фонду для України.

У червні МВФ затвердив 18-місячну програму Stand-by для України на $5 млрд на 1,5 роки.

На рахунки України гроші мають надійти чотирма траншами, перший із яких у розмірі $2,1 млрд перерахували 12 червня. Наступний планується на вересень.

Джерело: Мінфін