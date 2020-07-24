Кабінет міністрів станом на 24 липня розподілив кошти Фонду боротьби з коронавірусом.
66 млрд грн виділили на медиків, силовиків та реконструкцію доріг, повідомили у Міністерстві фінансів України.
Касові видатки коштів фонду станом на 22 липня склали 9,7 млрд грн.
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На що виділили гроші:
- 16 млрд грн – забезпечення медиків;
- 7 млрд грн – фінансування фонду з безробіття;
- 2,7 млрд грн – виділено на допомогу з часткового безробіття;
- 1,2 млрд грн – допомога ФОП, які не можуть працювати через карантин і мають дітей віком до 10 років;
- 2,5 млрд грн – на доплати військовослужбовцям та поліцейським;
- 35 млрд грн – реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг.
Ліквідація ДФС
Державна фіскальна служба буде ліквідована до кінця 2020 року, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Ліквідація ДФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги Міжнародного валютного фонду для України.
У червні МВФ затвердив 18-місячну програму Stand-by для України на $5 млрд на 1,5 роки.
На рахунки України гроші мають надійти чотирма траншами, перший із яких у розмірі $2,1 млрд перерахували 12 червня. Наступний планується на вересень.
Джерело: Мінфін