Самотні люди, у яких діагностували коронавірус, зможуть отримати соціальну допомогу від держави.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.
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За його словами, за медичною допомогою чи за будь-якою іншою людина з коронавірусом може звернутись до міської чи обласної державної адміністрації. Це передбачено нормативними документами щодо боротьби з Covid-19 в Україні.
– Цей обов’язок покладено на Київську міську та обласні державні адміністрації, у яких є відповідний підрозділ соціального захисту. Вони мають супроводжувати та надавати соціальну допомогу людям, які цього потребують , – зазначив Степанов.
Додаткову соціальну допомогу отримають такі категорії українців:
- літні люди;
- люди, які живуть самі на час захворювання;
- люди з інвалідністю;
- люди, які проходять самоізоляцію і не мають можливості придбати ті чи інші речі, харчові продукти.
За більш детальною інформацією можна звертатись на гарячу лінію обласних державних адміністрації.
Коронавірус в Україні
Станом на 24 липня в Україні зафіксовано 62 823 хворих на коронавірус. За останню добу було виявлено 972 нових випадки Covid-19.
З початку епідемії одужали 34 886 пацієнтів, а за добу – 886. Від ускладнень коронавірусу за день померло 20 хворих, загалом 1 571 людина.