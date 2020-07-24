Самотні люди, у яких діагностували коронавірус, зможуть отримати соціальну допомогу від держави.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

Читайте: Допомога медикам, силовикам і безробітним: як поділили кошти з Фонду боротьби з коронавірусом

За його словами, за медичною допомогою чи за будь-якою іншою людина з коронавірусом може звернутись до міської чи обласної державної адміністрації. Це передбачено нормативними документами щодо боротьби з Covid-19 в Україні.

– Цей обов’язок покладено на Київську міську та обласні державні адміністрації, у яких є відповідний підрозділ соціального захисту. Вони мають супроводжувати та надавати соціальну допомогу людям, які цього потребують , – зазначив Степанов.

Додаткову соціальну допомогу отримають такі категорії українців:

літні люди;

люди, які живуть самі на час захворювання;

люди з інвалідністю;

люди, які проходять самоізоляцію і не мають можливості придбати ті чи інші речі, харчові продукти.

За більш детальною інформацією можна звертатись на гарячу лінію обласних державних адміністрації.

Коронавірус в Україні

Станом на 24 липня в Україні зафіксовано 62 823 хворих на коронавірус. За останню добу було виявлено 972 нових випадки Covid-19.

З початку епідемії одужали 34 886 пацієнтів, а за добу – 886. Від ускладнень коронавірусу за день померло 20 хворих, загалом 1 571 людина.