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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 24 липня в Україні за добу виявили коронавірус у 972 людей. Загалом у країні вже 62 823 випадки зараження.

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10:42 - 24 липня

У Бердянську на два тижні закрили дитячий садок №20 Червоний капелюшок.

ПЛР-тест на коронавірус дав позитивний результат в однієї з виховательок.

Міська влада просить батьків з розумінням поставитися до ситуації.

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10:32 - 24 липня

У Держприкордонслужбі видужали від коронавірусу 100 співробітників.

За минулу добу підтверджено три нові випадки інфікування.

На самоізоляції 180 прикордонників.

З початку пандемії у відомстві зафіксували 164 випадки Covid-19.

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09:36 - 24 липня

В Україні за добу госпіталізували 255 осіб з Covid-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Захворіло 65 дітей, а також 43 медичних працівники.

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09:32 - 24 липня

У лідерах за кількістю нових випадків – Львівська область (126), Київ (118) та Рівненська область (96).

Коронавірус у регіонах:

  • Вінницька область — 2 462 (+46)
  • Волинська область — 3 421 (+30)
  • Дніпропетровська область — 1 302 (+27)
  • Донецька область — 830 (+12)
  • Житомирська область — 1 670 (+16)
  • Закарпатська область — 4 706 (+65)
  • Запорізька область — 712 (+12)
  • Івано-Франківська область — 3 852 (+87)
  • Кіровоградська область — 689 (0)
  • м. Київ — 7 396 (+118)
  • Київська область — 3 391 (+32)
  • Львівська область — 8 588 (+126)
  • Луганська область — 118 (+2)
  • Миколаївська область — 536 (+6)
  • Одеська область — 2 749 (+58)
  • Полтавська область — 378 (+7)
  • Рівненська область — 5 399 (+96)
  • Сумська область — 397 (+4)
  • Тернопільська область — 2 604 (+56)
  • Харківська область — 3 277 (+74)
  • Херсонська область — 218 (0)
  • Хмельницька область — 1 021 (+13)
  • Чернівецька область — 5 485 (+42)
  • Черкаська область — 888 (+18)
  • Чернігівська область — 679 (+12).

 

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09:05 - 24 липня

24 липня виявили 972 нових хворих на коронавірус. Загальна кількість випадків в Україні – 62 823.

З початку епідемії одужало 34 886 осіб, а за добу – 886.

Від ускладнень Covid-19 за день померло 20 хворих.

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21:59 - 23 липня

У так званій ЛНР зафіксували спалах Covid-19.

У місті Лугутине, контрольованому найманцями РФ, за останню добу медики виявили 81 випадок коронавірусу.

Раніше Лугутинський район у зведеннях “ЛНР” не згадувався.

Загалом у так званій ЛНР визнали 605 випадків коронавірусу.

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14:27 - 23 липня

Мер Слов’янська Донецької області Вадим Лях повідомив, що захворів коронавірусом.

Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

– На превеликий жаль, аналіз показав позитивну реакцію, коронавірусом-захворів, – сказав він.

За словами Ляха, він себе почуває добре і перебуває під наглядом медиків.

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12:06 - 23 липня

16 нових випадків захворювання Covid-19 зафіксовано у Збройних силах України за минулу добу.

Зараз хворіє 143 людини.

Про це повідомляє командування медичних сил ЗСУ.

З них у лікарнях перебувають дев’ять осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Решта сім осіб лікуються вдома під наглядом лікарів.

– На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває семеро осіб (Київська область – двоє військовослужбовців та один співробітник ЗСУ, Львівська область – двоє військовослужбовців, Сумська область – двоє військовослужбовців). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання, – йдеться в повідомленні.

За даними командування Медсіл, всього за час пандемії в лавах ЗСУ видужала 551 людина, летальних випадків – п’ять.

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10:58 - 23 липня

Станом на ранок 23 липня коронавірус у Києві виявили у 7 278 осіб. За добу захворіло ще 112 киян.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 128 осіб. За добу жоден хворий не помер.

У той же час повністю вилікувалося 2 546 пацієнтів, за добу — 25.

Серед хворих:

  • 60 жінок у віці від 19 до 88 років
  • 47 чоловіків віком від 19 до 73 років
  • дві дівчинки – шести місяців і 14 років і три хлопчики від чотирьох до 15 років.

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10:08 - 23 липня

У голови Держагентства розвитку туризму України Мар’яни Олеськів коронавірус.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

– У пані Олеськів, керівниці Державного агентства розвитку туризму (ГАРТ), виявили позитивний ПЛР тест. Всі, хто був в контакті з пані Олеськів, повідомлені і проходять тестування, команда ГАРТ на карантині, – написав він.

Він додав, що за останній тиждень не був у прямому контакті з Олеськів, але здав тест і чекає результатів.

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