Карантин в Україні - головні новини 24 липня 2020

В Україні не йде на спад епідемія коронавірусу. В країні збільшився добовий приріст хворих на Covid-19. Нові випадки інфікування фіксують в Держприкордонслужбі та ЗСУ, а спалахи – у різних установах країни.

24 липня в Україні підтвердили 62 823 випадки коронавірусу, за добу – 972 нових.

Найскладніша епідситуація у Львівській (8 588 випадків), Чернівецькій (5 485 випадків) і Рівненській (5 399 випадків) областях.

Не поліпшується ситуація і у столиці. У Києві зафіксували вже 7 396 хворих на коронавірус, добовий приріст – 118 осіб.

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Найгірша епідситуація у Дарницькому районі міста – 1 240 випадків.

Складна ситуація і в регіонах. Зокрема, у Бердянську Запорізької області, де днями спалах коронавірусу зафіксували у санаторії Арктика, на карантин закрили дитячий садок. За інформацією місцевої влади, в установі захворіла вихователька.

А у Березняках Черкаської області захворіла сім’я, у п’яти осіб підтвердили позитивний тест на Covid-19.

Нові випадки захворювання фіксують і в ЗСУ – 17 нових за добу. Загалом хворіє 147 військовослужбовців. А у Держприкордонслужбі добовий приріст – три хворих, загалом з початку пандемії зафіксували 164 випадки.

Через це Кабмін продовжив карантин до 31 серпня. Крім того, уряд розподілив кошти Фонду боротьби з коронавірусом. Вони підуть на підтримку медиків та доплати поліції.

Коронавірус в Україні

В Україні з початку пандемії від коронавірусу померла 1 571 особа, за добу – 20.

Одужати вдалося 34 886 пацієнтам, а за добу – 886.

За статистикою, в країні частіше хворіють жінки, ніж чоловіки.