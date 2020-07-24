Станом на ранок 24 липня коронавірус у Києві виявили у 7 396 осіб. За добу захворіло ще 118 киян.
Хто захворів за останню добу:
- 52 жінки віком від 18 до 84 років;
- 57 чоловіків віком від 18 до 69 рокiв;
- 7 дівчаток від 1 року до 16 та 2 хлопчики віком 9 місяців та 1 рік.
До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 580;
- Дарницький – 1 240;
- Деснянський – 914;
- Дніпровський – 851;
- Оболонський – 630;
- Печерський – 730;
- Подільський – 491;
- Святошинський – 625;
- Солом’янський – 688;
- Шевченківський – 647.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 24 липня
Коронавірус в Україні 24 липня зафіксували у 62 823 українця, за добу – 972 нових випадки.
Побороли хворобу за добу 886 людей, померло 20 пацієнтів. Усього одужало 34 886 українців, померла 1 571 людина.