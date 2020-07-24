Станом на ранок 24 липня коронавірус у Києві виявили у 7 396 осіб. За добу захворіло ще 118 киян.

Хто захворів за останню добу:

52 жінки віком від 18 до 84 років;

57 чоловіків віком від 18 до 69 рокiв;

7 дівчаток від 1 року до 16 та 2 хлопчики віком 9 місяців та 1 рік.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 580;

Дарницький – 1 240;

Деснянський – 914;

Дніпровський – 851;

Оболонський – 630;

Печерський – 730;

Подільський – 491;

Святошинський – 625;

Солом’янський – 688;

Шевченківський – 647.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 24 липня

Коронавірус в Україні 24 липня зафіксували у 62 823 українця, за добу – 972 нових випадки.

Побороли хворобу за добу 886 людей, померло 20 пацієнтів. Усього одужало 34 886 українців, померла 1 571 людина.