Мавп-втікачів з одеського зоопарку спіймали за допомогою транквілізаторів

В Одесі із зоопарку втекли три павіана гамадрила, яким уже більше 10 років.

Директор Одеського зоологічного парку Ігор Бєляков повідомив, що це дорослі мавпи, а втік самець-ватажок по кличці Жорик, ще один самець і самочка.

– Усіх тварин спіймали за допомогою транквілізаторів. Добре, що ватажка вдалося спіймати швидко – приблизно через 10 хвилин після того, як він вискочив з вольєра, – розповів Бєляков, пояснивши, що ця мавпа дуже велика і агресивна.

Для відлову другого самця і самки були залучені співробітники ДСНС та представники профільної муніципальної служби.

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Самку знайшли на території звіринця, де вона ховалася на дереві. Коли в цю мавпу влучив транквілізатор, вона почала падати з дерева, але її вдалося спіймати на розтягнутий брезент.

Третя мавпа встигла вибратися за територію зоопарку і прийшла в розташоване недалеко трамвайне депо.

Зараз всі тварини спіймані. З ними все добре, ніхто – ні тварини, ні люди – не постраждали.

Смерть людини у зоопарку Швейцарії

На початку липня в одному із швейцарських зоопарків тигриця до смерті загризла свою доглядальницю, яка зайшла до неї у вольєр.

Свідками жахливого інциденту стали декілька відвідувачів, зокрема малолітня дитина.

Тварину вдалося нейтралізувати лише а допомогою гумових куль та перцевого газу.

Вже згодом у керівництві зоопарку заявили, що присипляти тигрицю не збираються, оскільки вона діяла згідно зі своїми тваринними інстинктами.