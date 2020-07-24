Із затонулого танкера Delfi у море знову ллється паливо. Пляма вже розлилася на 7,5 м².

Бонові загородження не змогли запобігти розливу. Їх встановили неправильно, тому вони опускаються під воду і пропускають верхній шар води з плівкою.

Пляма пішла у сторону берега на пісок пляжу.

До Delfi підійшли два потужних буксира з Южного, які спробують зірвати його з хвилеріза. Це P&O Balqis і Австралія.

Наразі танкер готують до другої спроби підйому, яку збирається зробити судновласник. До судна підігнали плавучий кран – за його допомогою будуть заводити сталеві троси.

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Якщо цього разу не вдасться підняти танкер, він перейду у власність Адміністрації морських портів України, яка у має згодом виконувати роботи з його підняття.

Після підйому Delfi доставлять до Чорноморська.

Судно зазнало аварії біля одеського берега ще 22 листопада 2019 року. Танкер обіцяли підняти до початку курортного сезону, але Delfi досі там.

Перший випив пального з танкера Delfi помітили 15 липня. Забруднення води помітили інспектори Державної екологічної інспекції. Причиною цьому стали сильні хвилі.