Куди звертатися, якщо втратили паспорт в Україні та що потрібно для його відновлення, дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Що робити, якщо вкрали паспорт?

напишіть заяву у поліцію.

До речі, найкраще це робити у районі, де сталася сама крадіжка. Упродовж 10 днів вам повинні видати постанову про порушення чи відмову в проведенні слідства.

Що робити, якщо ви загубили паспорт?

Подайте оголошення про втрату паспорта у газету (це рішення є необов’язковим). Зверніться в державний міграційний відділ.

Уточнення! Якщо ви втратили паспорт старого зразка, то вам потрібно відвідати установу за місцем реєстрації. У випадку з ID-картою ви можете відвідати відділення фактичного місця проживання.

Читайте: Які документи потрібні в центр зайнятості

Сплатіть адміністративний штраф та державне мито. Напишіть заяву про втрату документа. Зберіть наступні документи:

заяву про втрату документа;

квитанції про сплату штрафу та мито;

фотографії 35х45 мм (2-3 копії; у випадку, якщо ви повинні звернутись не за місцем прописки);

в разі крадіжки, ви додатково повинні взяти копію постанови про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи за зверненням.

За останніми стандартами очікувати видачу паспорта потрібно місяць, але за додаткову плату його зроблять за 2 тижні.

Які документи потрібні для оформлення закордонного паспорта

Список документів, що потрібні для оформлення закордонного паспорта для осіб старших 18 років та молодших відрізняється.

Важливо дізнаватись завчасно про необхідний пакет документів для оформлення закордонного паспорта, адже різні ситуації потребують різних довідок.