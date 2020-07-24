Додаткова сесія ЗНО 2020 відбудеться з 24 липня до 10 серпня. Сьогодні вона розпочалася тестуванням з фізики.

Графік:

24 липня – фізика; 28 липня – математика; 29 липня – іспанська мова; 30 липня – французька; 31 липня – німецька; 3 серпня – англійська; 4 серпня – українська мова і література; 5 серпня – біологія; 6 серпня – історія України; 7 серпня – географія; 10 серпня – хімія.

Щодо результатів – вони будуть відомі до 14 серпня.

Читайте: Не тільки документи: що брати з собою на ЗНО 2020

Під час додаткової сесії ЗНО допуск учасників до пунктів тестування розпочинається о 9.50 і триває до 10.50. Проміжок часу, в який випускник повинен прибути, вказано у запрошенні-перепустці.

Окрім нього, треба мати при собі Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання і паспорт.

Також варто взяти дві-три ручки з чорним чорнилом, пляшку води без етикетки і засоби індивідуального захисту (маска, антисептик).

Основна сесія ЗНО 2020 проходила з 25 червня до 17 липня.

Результати відомі ще не з усіх предметів. До 25 липня на офіційних сторінках учасників з’являться результати ЗНО з математики та фізики.

А до 29 липня – з української мови та літератури, історії України, біології, а також з іноземних мов.