Додаткова сесія ЗНО 2020 відбудеться з 24 липня до 10 серпня. Сьогодні вона розпочалася тестуванням з фізики.
Графік:
- 24 липня – фізика;
- 28 липня – математика;
- 29 липня – іспанська мова;
- 30 липня – французька;
- 31 липня – німецька;
- 3 серпня – англійська;
- 4 серпня – українська мова і література;
- 5 серпня – біологія;
- 6 серпня – історія України;
- 7 серпня – географія;
- 10 серпня – хімія.
Щодо результатів – вони будуть відомі до 14 серпня.
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Під час додаткової сесії ЗНО допуск учасників до пунктів тестування розпочинається о 9.50 і триває до 10.50. Проміжок часу, в який випускник повинен прибути, вказано у запрошенні-перепустці.
Окрім нього, треба мати при собі Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання і паспорт.
Також варто взяти дві-три ручки з чорним чорнилом, пляшку води без етикетки і засоби індивідуального захисту (маска, антисептик).
Основна сесія ЗНО 2020 проходила з 25 червня до 17 липня.
Результати відомі ще не з усіх предметів. До 25 липня на офіційних сторінках учасників з’являться результати ЗНО з математики та фізики.
А до 29 липня – з української мови та літератури, історії України, біології, а також з іноземних мов.