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Факти / Україна / Суспільство

Стартувала додаткова сесія ЗНО 2020: усе, що треба знати

Додаткова сесія ЗНО 2020 відбудеться з 24 липня до 10 серпня. Сьогодні вона розпочалася тестуванням з фізики.

Графік:

  1. 24 липня – фізика;
  2. 28 липня – математика;
  3. 29 липня – іспанська мова;
  4. 30 липня – французька;
  5. 31 липня – німецька;
  6. 3 серпня – англійська;
  7. 4 серпня – українська мова і література;
  8. 5 серпня – біологія;
  9. 6 серпня – історія України;
  10. 7 серпня – географія;
  11. 10 серпня – хімія.

Щодо результатів – вони будуть відомі до 14 серпня.

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Під час додаткової сесії ЗНО допуск учасників до пунктів тестування розпочинається о 9.50 і триває до 10.50. Проміжок часу, в який випускник повинен прибути, вказано у запрошенні-перепустці.

Окрім нього, треба мати при собі Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання і паспорт.

Також варто взяти дві-три ручки з чорним чорнилом, пляшку води без етикетки і засоби індивідуального захисту (маска, антисептик).

Основна сесія ЗНО 2020 проходила з 25 червня до 17 липня.

Результати відомі ще не з усіх предметів. До 25 липня на офіційних сторінках учасників з’являться результати ЗНО з математики та фізики.

А до 29 липня – з української мови та літератури, історії України, біології, а також з іноземних мов.

Джерело: УЦОЯО

Фото: Dreamstime

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