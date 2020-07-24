Тривожна ситуація: Росія блокує процес розмінування на Донбасі

Київ заявив про тривожну ситуацію з прогресом щодо безпекових заходів на Донбасі під час мінських переговорів.

Росія блокує просування у розведенні військ та озброєння, а також відмовляється затвердити вже узгоджені 13 районів для розмінування на Донбасі, повідомив під час засідання Постійної ради ОБСЄ постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

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Перемир’я на Донбасі

22 липня на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про повне припинення вогню на Донбасі.

Угода забороняє проведення будь-яких розвідувально-диверсійних і наступальних дій, однак, не позбавляє українських військових права на самозахист.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що лідери країн нормандської четвірки підпишуть угоду про “перемир’я” на Донбасі 27 липня.

Фото: МВС