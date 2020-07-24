Землетрус у Чернівецькій області 23 липня 2020 - подробиці

Землетрус у Чернівецькій області стався о 17.49 23 липня.
Його магнітуда склала 2,0 бала.
Джерело землетрусу в Чернівецькій області знаходилося в районі села Білоусівка Сокирянського району.
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Він залягав на глибині 3 км і не несе загрози. Також поштовхи сталися непомітно навіть для чутливих людей.
Землетрус у Чернівецькій області
29 червня стався ще один землетрус у Чернівецькій області. Поштовхи зафіксували біля міста Новодністровськ.
Джерело землетрусу знаходилося на глибині 5 км, його магнітуда склала 2,4.
Джерело: Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України