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Факти / Україна

У Чернівецькій області стався землетрус

Землетрус у Чернівецькій області стався о 17.49 23 липня.

Його магнітуда склала 2,0 бала.

Джерело землетрусу в Чернівецькій області знаходилося в районі села Білоусівка Сокирянського району.

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Він залягав на глибині 3 км і не несе загрози. Також поштовхи сталися непомітно навіть для чутливих людей.

Землетрус у Чернівецькій області 23 липня 2020 - подробиці

Землетрус у Чернівецькій області

29 червня стався ще один землетрус у Чернівецькій області. Поштовхи зафіксували біля міста Новодністровськ.

Джерело землетрусу знаходилося на глибині 5 км, його магнітуда склала 2,4.

Джерело: Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України

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