Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції завершило розшифровку двох самописців літака МАУ, збитого 8 січня 2020 року в Ірані.

Експерти за чотири дні провели технічний аналіз чорних скриньок, які 20 липня доставили в Париж.

Про результати аналізу поки немає інформації.

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Авіакатастрофа літака МАУ в Тегерані

Внаслідок авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, яка сталася 8 січня 2020 року, загинули 176 людей, зокрема 11 громадян України, серед яких – дев’ять членів екіпажу.

Український літак, що виконував рейс Тегеран-Київ, збили іранські військові відразу після вильоту, помилково прийнявши його за ворожу ціль.

Проте офіційний Тегеран визнав це лише через три дні після катастрофи.

Відповідальність взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Процес передачі чорних скриньок до Франції сильно затягнувся, зокрема через пандемію коронавірусу.

І лише 20 липня стало відомо, що самописці вже в Парижі.

Джерело: BEA