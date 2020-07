Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації Франції завершило розшифровку двох самописців літака МАУ, збитого 8 січня 2020 року в Ірані.

Експерти за чотири дні провели технічний аналіз чорних скриньок, які 20 липня доставили в Париж.

Про результати аналізу поки немає інформації.

????(1/2) @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia / Analysis on CVR & FDR data is finished after 4 days of coordinated technical work / @NTSB_Newsroom @Boeing @oaci @aaibgovuk @TSBCanada @AirlinesUkraine @SafranEngines SHK & NBAAI pic.twitter.com/xexSI7RB3E

— BEA ✈️ ???????? ???????? (@BEA_Aero) July 23, 2020