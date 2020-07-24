У Харкові помер 39-річний чоловік, якому медики не надали допомогу, тому що у пацієнта був коронавірус. Спершу чоловік лікувався від коронавірусу у Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні №22, однак під час лікування у пацієнта стався інсульт.

Медики цієї лікарні не могли надати хворому кваліфіковану допомогу, тому направили його у лікарню №7, однак там відмовилися приймати пацієнта, бо їм заборонено працювати з коронавірусними хворими.

Заступник харківського міського голови з питань охорони здоров’я Світлана Горбунова-Рубан пояснила, що міська клінічна лікарня №7 не могла прийняти хворого, бо це не було узгоджено і суперечить наказам.

– Керівництво обласної інфекційної лікарні порушило елементарні правила переведення хворих з лікарні в лікарню. Якщо у них виникла підозра за якимсь іншим захворюванням, яке потребує переведення хворого до іншої лікарні, як мінімум, це узгоджується з тією лікарнею, до якої людину треба перевести, — сказала Горбунова-Рубан.

Вона зазначила, що не можна просто так возити хворого по місту, спершу потрібно домовитися з лікарнею, чи готова вона прийняти пацієнта.

– Клінічна лікарня №7 не має права приймати хворих з Covid-19. Це на рівні національного законодавства, це практично багатопрофільна лікарня. Вони за наказом не мають права приймати цих людей, — сказала Горбунова-Рубан.

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Лікар із цієї лікарні проконсультував хворого і констатував у нього легку форму інсульту, яку за словами заступника мера, “можна навіть лікувати вдома”.

– Дав йому усі необхідні призначення і мова про переведення взагалі не йшла, — додала вона.

24 липня хлопця поховали, у нього залишилася дружина та дворічний син. Причиною смерті вказали ішемічний інсульт.

Коронавірус в Україні 24 липня

Коронавірус в Україні 24 липня зафіксували у 62 823 українця, за добу – 972 нових випадки.

Побороли хворобу за добу 886 людей, померло 20 пацієнтів. Усього одужало 34 886 українців, померла 1 571 людина.

Джерело: Oleksandr Ruzhanskyi