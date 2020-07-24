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Факти / Україна

У Києві за добу зафіксовано 118 нових випадків коронавірусу

Коронавірус у Києві зафіксовано у 7 396 осіб. За останню добу інфіковано ще 118 людей. Одна людина померла.

Загалом від ускладнень Covid-19 у столиці померли вже 129 осіб.

За час епідемії перемогли хворобу 2 667 мешканців столиці. Нині хворіють 4 600 людей.

За час епідемії медики зафіксували 16 133 підозри на коронавірус.

Вчора, 23 липня, медики відзвітували про 112 нових випадків коронавірусу в Києві. Жертв не було.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Коронавірус в Україні

За добу коронавірус в Україні станом на 24 липня підтвердили у 972 осіб. Загалом за час епідемії зафіксували 62 823 випадки Covid-19.

За добу померли 20 людей, загалом зафіксовано 1 571 летальний випадок.

Вилікувалися 34 886 пацієнтів, за останню добу 886 людей.

Фото: Dreamstime

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