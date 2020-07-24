Коронавірус у Києві зафіксовано у 7 396 осіб. За останню добу інфіковано ще 118 людей. Одна людина померла.
Загалом від ускладнень Covid-19 у столиці померли вже 129 осіб.
За час епідемії перемогли хворобу 2 667 мешканців столиці. Нині хворіють 4 600 людей.
За час епідемії медики зафіксували 16 133 підозри на коронавірус.
Вчора, 23 липня, медики відзвітували про 112 нових випадків коронавірусу в Києві. Жертв не було.
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Коронавірус в Україні
За добу коронавірус в Україні станом на 24 липня підтвердили у 972 осіб. Загалом за час епідемії зафіксували 62 823 випадки Covid-19.
За добу померли 20 людей, загалом зафіксовано 1 571 летальний випадок.
Вилікувалися 34 886 пацієнтів, за останню добу 886 людей.