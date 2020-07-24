Дитячий садок №20 Червоний капелюшок у Бердянську з 24 липня на двотижневому карантині.

Причина – напередодні тестування підтвердило коронавірус у виховательки.

Цю інформацію підтвердила Бердянська міськрада.

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– У другій половині дня надійшли результати ПЛР-дослідження, які підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу виховательки дитячого садка №20 Червоний капелюшок, – йдеться в повідомленні.

Міська влада просить батьків з розумінням поставитися до ситуації.

Коронавірус у Бердянську

Тиждень тому у Запорізькій області у восьми співробітників Бердянської швидкої допомоги виявили коронавірус.

Спочатку захворіла одна людина, яка пізніше заразила сімох своїх колег.

Станом на 23 липня у Запорізькій області загалом захворіли 700 людей, на останню добу – дев’ять нових випадків.

Джерело: Бердянська міськрада