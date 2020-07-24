Україна розміщує єврооблігації на $2 млрд під 7,3%

Україна оголосила про прайсінг нових 12-річних єврооблігацій з погашенням у 2033 році на суму $2 млрд, яка принесе дохід у 7,253%.

У Міністерстві фінансів очікують, що рейтингові агентства Standard & Poor’s і Fitch присвоять новому випуску рейтинги B.

Розрахунок по новому випуску відбудеться 30 липня.

Також частина грошей, яка надійде від нового випуску буде використана для викупу єврооблігацій з погашенням у 2021 і 2022 роках з прибутковістю 7,75% річних на загальну суму $846,15 млн.

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За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, ця транзакція доповнить зусилля України щодо максимізації обсягу пільгового фінансування, яке доступне для забезпечення необхідного запасу ліквідності в нинішніх умовах.

Україна розмістила єврооблігації на €1 млрд

У 2019 році Україна отримала гроші від розміщення єврооблігацій обсягом €1 млрд з прибутковістю 6,75% і терміном погашення 20 червня 2026 року.

Основну частину семирічних єврооблігацій викупили фонди з управління активами, а також пенсійні та страхові фонди – це 85%.