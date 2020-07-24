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Факти / Україна / Суспільство

Велосипедисти перекрили рух Хрещатиком

У Києві на Хрещатику велосипедисти на три хвилини повністю перекрили рух транспорту на головній вулиці столиці.

Це акція протесту проти свавілля автомобілістів. За рік у столиці загинуло п’ять велосипедистів, а тиждень тому водій навмисне в’їхав у колону на Обухівському шосе.

Велосипедисти вимагають, щоб Рада ухвалила закон про збільшення безпечної дистанції між авто і велосипедом на дорогах.

  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
  • Протест велосипедистів у Києві на Хрещатику - ФОТО і ВІДЕО
Велосипедисти перекрили рух Хрещатиком / 7 фотографий

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У акції взяло участь близько 500 велосипедистів із різних клубів та любителів. Після протесту автомобілісти рушили на свої тренування.

Впав з велосипеда

Відомий український баскетболіст Сергій Мясоєдов впав у кому після падіння з велосипеда.

16 травня спортсмен впав з велосипеда і відразу звернувся за медичною допомогою до лікарні №5 у Запоріжжі зі скаргою на сильний біль у ключиці.

Мясоєдов втратив свідомість і впав у кому. Медики діагностували внутрішньочерепну гематому голови.

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