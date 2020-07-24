До 10% лікарських засобів на ринку Україні є фальсифікатом – це великий ризик для пацієнтів, тому МОЗ разом із вітчизняними виробниками узгодили план дій щодо 2D-кодування ліків, які зареєстровані у країні, тобто і українські, й імпортні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що домовилися про це під час зустрічі з представниками великих фармкомпаній України.

– Що таке 2D-кодування? Воно наноситься під час виробництва. Так можна проконтролювати, щоб у наших аптеках не буо фальсифікату. Звісно, це не швидке рішення, впровадити його за місяць неможливо. Робитимемо це поступово, – розповів міністр.

Для цього, за його словами, необхідно переобладнати виробництво.

– Дехто вже зробив це. Ми вважаємо, що за 2-2,5 роки можемо перейти повністю на 2D-кодування, – уточнив Степанов.

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Спочатку на таке кодування переведуть усі лікарські засоби, які йдуть за програмою реімбурації (Доступні ліки), а потім потім ті, що Україна купує за кордоном.

2D код – це маркування на ліках, двовимірний штрих-код на упаковці лікарських засобів, який наноситься на заводах, а дані про це заносяться в єдину державну систему моніторингу обігу лікарських засобів.

Нині в Україні лікарські засоби з доведеною ефективністю можна перевірити за допомогою довідника Rx index 2020.

Тут є інформація щодо терапевтичної еквівалентності генеричних препаратів, яка є важливим критерієм для оцінки їх ефективності.