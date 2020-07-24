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Факти / Україна

Заборона на перетин Шенгенської зони: МАУ скорочує польоти в ЄС

Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України скорочує польотну програму в країни Європи у зв’язку з продовженням заборони на вільний перетин кордонів Шенгенської зони для третіх країн.

– У зв’язку з тим, що Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону Шенгенської зони ще на два тижні для третіх країн, зокрема для України, МАУ скорочує польотну програму на відповідний період, – повідомила авіакомпанії.

На період до 15 серпня повністю скасовують рейси за напрямками Ларнака, Берлін, Тбілісі, Прага, Відень і Кишинів.

До однієї частоти на тиждень зменшиться кількість вильотів за маршрутами:

  • Київ – Ніцца (NCE) – Київ – зворотній рейс щосуботи;
  • Київ – Рим (FCO) – Київ – зворотній рейс щосуботи;
  • Київ – Мілан (MXP) – Київ – зворотній рейс щонеділі;
  • Київ – Неаполь (NAP) – Київ – зворотній рейс щосуботи;
  • Київ – Мюнхен (MUC) – Київ – зворотній рейс щопонеділка;
  • Київ – Мадрид (MAD) – Київ – зворотній рейс щоп’ятниці;
  • Київ – Барселона (BCN) – Київ – зворотній рейс щосуботи.

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Внутрішні рейси здійснюватимуться з Києва в Одесу, Херсон і Львів.

У Херсон можна буде дістатися щосереди, п’ятниці неділі, а повернутися до Києва – в понеділок, четвер і суботу.

Дістатися з Києва до Одеси можна буде щопонеділка, середи, п’ятниці та неділі.

Рейси Київ – Львів – Київ виконуватиметься, починаючи з 21 серпня за розкладом Київ – Львів в п’ятницю і Львів – Київ у неділю.

Крім того, в серпні МАУ планує запустити новий напрямок Київ – Неаполь.

Ручна поклажа МАУ

Про ручну поклажу варто подбати заздалегідь, адже вона може привести до затримок під час перевірки багажу.

Про нові правила МАУ і про те, які повинні бути габарити ручної поклажі, читайте в нашому матеріалі.

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