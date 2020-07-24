МОЗ розділив країни світу на червону і зелену зони за критерієм кількості активних випадків коронавірусу.

Так, до червоної зони потрапили країни, де кількість хворих – 60 осіб на 100 тис. населення.

Згідно зі списком, українцям не рекомендують відвідувати США, Бразилію, Росію, Португалію, Францію, Білорусь.

З повним списком країн можна ознайомитись нижче.

Читайте: Кабмін запровадив чотири зони епідемічної небезпеки – що обмежать і де

А ось в зеленій зоні опинилися сусідні Польща і Чехія, а також туристичні країни Єгипет і Туреччина.

Україна, за інформацією МОЗ, опинилася у червоній зоні, у країні показник хворих – 62,3 випадків на 100 тис. населення.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 24 липня свідчить про 62 823 хворих.

З початку епідемії одужали 34 886 пацієнтів, а за добу – 886. Від ускладнень Covid-19 за день померло 20 хворих, загалом 1 571 людина.

Нині хворіють 26 366 українців, з початку епідемії зафіксовано 113 589 підозр.