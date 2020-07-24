У Києві та інших регіонах України СБУ посилила заходи безпеки.

Про це заявив начальник київського міського і обласного управління СБУ полковник Олег Головаш.

За його словами, за ситуацією в Києві регулярно стежать незалежно від заяв будь-яких політичних сил. Також полковник зазначив, що в Києві знаходиться велика кількість стратегічних об’єктів.

– Посилений контроль над політикою безпеки ситуацією в столиці є звичайним явищем для силових органів, – сказав Головаш.

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У Києві планують посилити графік чергувань правоохоронних органів, щоб запобігти терористичну діяльність.

Захоплення автобуса у Луцьку

21 липня до поліції надійшло повідомлення про захоплення заручників у Луцьку. В Автобусі, який захопили, перебувало 13 людей.

Одну з його вимог виконав Володимир Зеленський. Також президент провів телефонну розмову з терористом. Після цього зловмисник випустив трьох заручників з автобуса. Через 13 годин після захоплення автобуса, терорист здався.