За останню добу тестування підтвердило коронавірус у 1 106 українців. Станом на 25 липня загальна кількість хворих в Україні сягнула 63 929.
Одужали з початку епідемії 35 497 пацієнтів, а за добу – 611.
Кількість летальний випадків склала 1 590, за день померли ще 19 хворих.
В Україні нині хворіє 26 842 людини, з початку пандемії зафіксовано 114 896 підозр.
Глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за день захворіли 64 дитини та 78 медиків, госпіталізовано 205 хворих.
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Серед регіонів найбільше нових випадків у Рівненській області – 143, а також у Києві (129) та у Львівській області (114).
Коронавірус у регіонах:
- Вінницька область — 2 512 (+50)
- Волинська область — 3 503 (+57)
- Дніпропетровська область — 1 317 (+15)
- Донецька область — 842 (+12)
- Житомирська область — 1 691 (+21)
- Закарпатська область — 4 774 (+68)
- Запорізька область — 725 (+13)
- Івано-Франківська область — 3 937 (+85)
- Кіровоградська область — 690 (+1)
- м. Київ — 7 525 (+129)
- Київська область — 3 461 (+40)
- Львівська область — 8 702 (+114)
- Луганська область — 119 (+1)
- Миколаївська область — 539 (+3)
- Одеська область — 2 846 (+97)
- Полтавська область — 388 (+10)
- Рівненська область — 5 542 (+143)
- Сумська область — 411 (+14)
- Тернопільська область — 2 672 (+68)
- Харківська область — 3 342 (+65)
- Херсонська область — 219 (+1)
- Хмельницька область — 1 037 (+16)
- Чернівецька область — 5 548 (+63)
- Черкаська область — 897 (+9)
- Чернігівська область — 690 (+11).
Як дотримуються самоізоляції в Україні:
- Київ – 22,73%;
- Львів – 20,06%;
- Івано-Франківськ – 19,33%;
- Вінниця – 17,64%;
- Ужгород – 16,14%.
Коронавірус в України 24 липня
Станом на 24 липня коронавірус в Україні підтвердився у 972 осіб, в цілому захворіли 62 823 особи.
Від ускладнень Covid-19 загалом померла 1 571 людина.
Водночас з початку епідемії одужали 34 886 пацієнтів.