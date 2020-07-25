PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

1 106 за добу: в Україні рекорд за кількістю нових хворих на коронавірус

За останню добу тестування підтвердило коронавірус у 1 106 українців. Станом на 25 липня загальна кількість хворих в Україні сягнула 63 929.

Одужали з початку епідемії 35 497 пацієнтів, а за добу – 611.

Кількість летальний випадків склала 1 590, за день померли ще 19 хворих.

В Україні нині хворіє 26 842 людини, з початку пандемії зафіксовано 114 896 підозр.

Глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за день захворіли 64 дитини та 78 медиків, госпіталізовано 205 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Серед регіонів найбільше нових випадків у Рівненській області – 143, а також у Києві (129) та у Львівській області (114).

Коронавірус у регіонах:

  • Вінницька область — 2 512 (+50)
  • Волинська область — 3 503 (+57)
  • Дніпропетровська область — 1 317 (+15)
  • Донецька область — 842 (+12)
  • Житомирська область — 1 691 (+21)
  • Закарпатська область — 4 774 (+68)
  • Запорізька область — 725 (+13)
  • Івано-Франківська область — 3 937 (+85)
  • Кіровоградська область — 690 (+1)
  • м. Київ — 7 525 (+129)
  • Київська область — 3 461 (+40)
  • Львівська область — 8 702 (+114)
  • Луганська область — 119 (+1)
  • Миколаївська область — 539 (+3)
  • Одеська область — 2 846 (+97)
  • Полтавська область — 388 (+10)
  • Рівненська область — 5 542 (+143)
  • Сумська область — 411 (+14)
  • Тернопільська область — 2 672 (+68)
  • Харківська область — 3 342 (+65)
  • Херсонська область — 219 (+1)
  • Хмельницька область — 1 037 (+16)
  • Чернівецька область — 5 548 (+63)
  • Черкаська область — 897 (+9)
  • Чернігівська область — 690 (+11).

Як дотримуються самоізоляції в Україні:

  • Київ – 22,73%;
  • Львів – 20,06%;
  • Івано-Франківськ – 19,33%;
  • Вінниця – 17,64%;
  • Ужгород – 16,14%.

Коронавірус в України 24 липня

Станом на 24 липня коронавірус в Україні підтвердився у 972 осіб, в цілому захворіли 62 823 особи.

Від ускладнень Covid-19 загалом померла 1 571 людина.

Водночас з початку епідемії одужали 34 886 пацієнтів.

Джерело: РНБО

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка