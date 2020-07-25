За останню добу тестування підтвердило коронавірус у 1 106 українців. Станом на 25 липня загальна кількість хворих в Україні сягнула 63 929.

Одужали з початку епідемії 35 497 пацієнтів, а за добу – 611.

Кількість летальний випадків склала 1 590, за день померли ще 19 хворих.

В Україні нині хворіє 26 842 людини, з початку пандемії зафіксовано 114 896 підозр.

Глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за день захворіли 64 дитини та 78 медиків, госпіталізовано 205 хворих.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Серед регіонів найбільше нових випадків у Рівненській області – 143, а також у Києві (129) та у Львівській області (114).

Коронавірус у регіонах:

Вінницька область — 2 512 (+50)

Волинська область — 3 503 (+57)

Дніпропетровська область — 1 317 (+15)

Донецька область — 842 (+12)

Житомирська область — 1 691 (+21)

Закарпатська область — 4 774 (+68)

Запорізька область — 725 (+13)

Івано-Франківська область — 3 937 (+85)

Кіровоградська область — 690 (+1)

м. Київ — 7 525 (+129)

Київська область — 3 461 (+40)

Львівська область — 8 702 (+114)

Луганська область — 119 (+1)

Миколаївська область — 539 (+3)

Одеська область — 2 846 (+97)

Полтавська область — 388 (+10)

Рівненська область — 5 542 (+143)

Сумська область — 411 (+14)

Тернопільська область — 2 672 (+68)

Харківська область — 3 342 (+65)

Херсонська область — 219 (+1)

Хмельницька область — 1 037 (+16)

Чернівецька область — 5 548 (+63)

Черкаська область — 897 (+9)

Чернігівська область — 690 (+11).

Як дотримуються самоізоляції в Україні:

Київ – 22,73%;

Львів – 20,06%;

Івано-Франківськ – 19,33%;

Вінниця – 17,64%;

Ужгород – 16,14%.

Коронавірус в України 24 липня

Станом на 24 липня коронавірус в Україні підтвердився у 972 осіб, в цілому захворіли 62 823 особи.

Від ускладнень Covid-19 загалом померла 1 571 людина.

Водночас з початку епідемії одужали 34 886 пацієнтів.