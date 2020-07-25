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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 25 липня в Україні за добу виявили коронавірус у 1 106 людей. Загалом у країні вже 63 929 випадків зараження.

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10:08 - 25 липня

Львівська область у трійці лідерів за кількістю нових випадків. За добу тут захворіли 114 людей. Загальна кількість інфікованих сягнула 8 702.

За час епідемії померло 227 хворих та 1 919 одужали.

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10:02 - 25 липня

Коронавірус у регіонах:

  • Вінницька область — 2 512 (+50)
  • Волинська область — 3 503 (+57)
  • Дніпропетровська область — 1 317 (+15)
  • Донецька область — 842 (+12)
  • Житомирська область — 1 691 (+21)
  • Закарпатська область — 4 774 (+68)
  • Запорізька область — 725 (+13)
  • Івано-Франківська область — 3 937 (+85)
  • Кіровоградська область — 690 (+1)
  • м. Київ — 7 525 (+129)
  • Київська область — 3 461 (+40)
  • Львівська область — 8 702 (+114)
  • Луганська область — 119 (+1)
  • Миколаївська область — 539 (+3)
  • Одеська область — 2 846 (+97)
  • Полтавська область — 388 (+10)
  • Рівненська область — 5 542 (+143)
  • Сумська область — 411 (+14)
  • Тернопільська область — 2 672 (+68)
  • Харківська область — 3 342 (+65)
  • Херсонська область — 219 (+1)
  • Хмельницька область — 1 037 (+16)
  • Чернівецька область — 5 548 (+63)
  • Черкаська область — 897 (+9)
  • Чернігівська область — 690 (+11).

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09:53 - 25 липня

У Києві за останню добу тестування підтвердило коронавірус у 129 людей, загалом у столиці 7 525 інфікованих.

Проте ніхто не помер за день, а одужав 81 киянин.

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09:33 - 25 липня

За останню добу тестування підтвердило коронавірус у 1 106 українців. Станом на 25 липня загальна кількість хворих в Україні сягнула 63 929.

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08:02 - 25 липня

У світі на коронавірус захворіла вже  15 672 841 людина.

Одужали з початку епідемії 8 986 284 пацієнти, а померли в результаті ускладнень Covid-19 – 638 352.

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23:17 - 24 липня

24 липня на Буковині зафіксували на 50% більше заражень, ніж протягом останніх днів.

Підтверджено ще 63 випадки зараження коронавірусом. Число нових недужих приблизно на два десятки більше, ніж у попередні дні.

Усього лабораторний центр опрацював 476 зразків. Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5 548 осіб.

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22:23 - 24 липня

На Буковині дозволили роботу дитячих садочків. Заклади дошкільної освіти запрацюють з третього серпня.

Як мають працювати садочки після карантину:

  • працівникам та дітям повинні вимірювати температуру;
  • не використовувати тканинні рушники, м’які іграшки, килими;
  • поверхні мають дезінфікувати кожні дві години;
  • розробити графік прогулянок, щоб уникнути скупчення, забезпечити дистанціювання дітей.

З 27 липня готовність дитсадків до відкриття будуть перевіряти мобільні групи. За словами санітарної лікарки, наразі в області до відкриття готові лише 30 % садочків.

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21:24 - 24 липня

У Чернівецькій області дозволили відкрити дитячі садочки з 3 серпня.

Таке рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій. Рішення про відновлення роботи садочків мають ухвалити органи місцевого самоврядування.

Як працюватимуть садочки після карантину:

– працівникам та дітям повинні вимірювати температуру;

– не використовувати тканинні рушники, м’які іграшки, килими;

– поверхні мають дезінфікувати кожні дві години;

– розробити графік прогулянок, щоб уникнути скупчення, забезпечити дистанціювання дітей.

З 27 липня готовність дитсадків до відкриття перевірятимуть мобільні групи.

За словами санітарної лікарки, наразі в області до відкриття готові лише 30 % садочків.

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20:05 - 24 липня

Дитячий садочок №20 Червоний капелюшок у Бердянську закрили на карантин через підтвердження коронавірусу у однієї з виховательок закладу.

За словами головного санітарного лікаря Запорізької області, жінці 26 років, хвороба у неї проходить у легкій формі.

Відомо, що перед цим вона контактувала з дітьми та іншими працівниками дитсадка.

Нині у дитячому садочку вже проведені всі протиепідемічні заходи, у приміщеннях зроблена дезінфекція. А контактні діти та співробітники перебувають вдома під наглядом лікарів.

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19:55 - 24 липня

У Львові на антитіла до коронавірусу протестували майже 15 тисяч мешканців.

У Львові продовжують проведення ІФА-тестування для виявлення антитіл до коронавірусу. Уже проведено 14 948 тестувань.

Про це повідомив начальник Управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб.

Тестування для виявлення антитіл до коронавірусу методом ІФА наразі пройшли уже 7 652 медичних працівників, 3 113 пацієнтів лікувальних закладів і 4 183 особи, які контактували із хворими.

У 1 930 осіб ІФА-тест виявився позитивним (25,22% від усіх, хто пройшов тестування). У 793 осіб (10,63%) було виявлено імуноглобулін Ig М, який може свідчити про гостру форму захворювання – всі ці особи повинні пройти ПЛР-дослідження на виявлення коронавірусу.

У 1137 осіб (14,85%) виявлено імуноглобулін Ig G, який може свідчити про те, що людина або проконтактувала із коронавірусом і виробила імунітет, або людина перехворіла безсимптомно або у легкій формі і уже поборола хворобу.

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