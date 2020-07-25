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Факти / Україна / Суспільство

П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу – причина

П’ять кораблів НАТО на чолі з флагманом групи SNMG2 зайшли в порт Одеси.

Вони пришвартовані у військово-морській базі Південь у Практичній гавані.

До Одеси першими зайшли румунський корвет контр-адмірал Себастіан і болгарський корвет Бадьорий.

Читайте: США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів за $600 млн

  • П'ять кораблів НАТО зайшли в Одесу - причина
  • П'ять кораблів НАТО зайшли в Одесу - причина
  • П'ять кораблів НАТО зайшли в Одесу - причина
  • П'ять кораблів НАТО зайшли в Одесу - причина
  • П'ять кораблів НАТО зайшли в Одесу - причина
  • П'ять кораблів НАТО зайшли в Одесу - причина
  • П'ять кораблів НАТО зайшли в Одесу - причина
  • П'ять кораблів НАТО зайшли в Одесу - причина
  • П'ять кораблів НАТО зайшли в Одесу - причина
  • П'ять кораблів НАТО зайшли в Одесу - причина
  • П'ять кораблів НАТО зайшли в Одесу - причина
  • П'ять кораблів НАТО зайшли в Одесу - причина
П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу – причина / 6 фотографий

На 18, 19 і 20 причалах пришвартувалися фрегати:

  • іспанський F101 Альваро де Базан;
  • турецький Йилдирим;
  • румунський F222 Регіна Марія.

Кораблі у Одесу зайшли для підбиття підсумків військових навчань Sea Breeze. Вони тривали останній тиждень у Чорному морі.

США продають Україні катери

16 патрульних катерів Mark VI купує Україна у Сполучених Штатів Америки. Держдепартамент та Сенат США відповіли на прохання продажу згодою.

Шість катерів вже готуються для України в рамках допомоги США в сфері безпеки. Решта Україна зможе придбати у США коштом оборонного бюджету.

Бойові судна збудовані американською компанією Safe Bі у 2015 році. Нині є на озброєнні тільки ВМС США. Використовуються прибережними річковими силами.

Джерело: Думская

Фото: Думская

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