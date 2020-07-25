П’ять кораблів НАТО зайшли в Одесу – причина

П’ять кораблів НАТО на чолі з флагманом групи SNMG2 зайшли в порт Одеси.
Вони пришвартовані у військово-морській базі Південь у Практичній гавані.
До Одеси першими зайшли румунський корвет контр-адмірал Себастіан і болгарський корвет Бадьорий.
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На 18, 19 і 20 причалах пришвартувалися фрегати:
- іспанський F101 Альваро де Базан;
- турецький Йилдирим;
- румунський F222 Регіна Марія.
Кораблі у Одесу зайшли для підбиття підсумків військових навчань Sea Breeze. Вони тривали останній тиждень у Чорному морі.
США продають Україні катери
16 патрульних катерів Mark VI купує Україна у Сполучених Штатів Америки. Держдепартамент та Сенат США відповіли на прохання продажу згодою.
Шість катерів вже готуються для України в рамках допомоги США в сфері безпеки. Решта Україна зможе придбати у США коштом оборонного бюджету.
Бойові судна збудовані американською компанією Safe Bі у 2015 році. Нині є на озброєнні тільки ВМС США. Використовуються прибережними річковими силами.
Джерело: Думская
Фото: Думская