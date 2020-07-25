Пандемія Covid-19 в Україні розвивається інакше, ніж в Європі – МОЗ

Епідемія коронавірусу в Україні має відмінності від сценарію, який розгортається у Європі. За даними МОЗ, в Україні спостерігається менша смертність серед людей похилого віку.

Про це на брифінгу в Ужгороді заявила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Як пояснила Микичак, в Україні зафіксовано менше випадків інфікування серед пенсіонерів, але спостерігається інфікування серед дітей та вагітних.

– В Україні з початку епідемії коронавірусу підтверджено хворобу у 4,5 тис. дітей, з них госпіталізовано близько 600 дітей. Крім цього, офіційно підтверджено понад 500 випадків коронавірусної інфекції у вагітних, зокрема два летальні, – розповіла вона.

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МОЗ закликає вагітних одразу звертатися до лікаря при перших симптомах респіраторної хвороби. Також вагітних закликають звести до мінімуму перебування у місцях масового скупчення людей.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 25 липня різко зросла кількість нових випадків коронавірусу. Covid-19 підтвердився у 1 106 українців.

Загальна кількість інфікованих сягнула 63 929.

За час епідемії одужали 35 497 пацієнтів, а за добу – 611.

Померли за цей час 1 590 людей, за останній день – ще 19 хворих.