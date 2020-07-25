У Києві за останню добу тестування підтвердило коронавірус у 129 людей. Станом на 25 липня у столиці 7 525 інфікованих.

Проте ніхто не помер за день.

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Водночас за час епідемії перемогли хворобу 2 748 жителів столиці, а за добу одужав 81 киянин.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 25 липня різко зросла кількість нових випадків коронавірусу. Covid-19 підтвердився у 1 106 українців.

Загальна кількість інфікованих сягнула 63 929.

За час епідемії одужали 35 497 пацієнтів, а за добу – 611.

Померли за цей час 1 590 людей, за останній день – ще 19 хворих.