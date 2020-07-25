Володимир Зеленський взяв під контроль питання отримання Україною вакцини від коронавірусу, після її появи.

– Навіть якщо вона буде готова наступного року, Україна повинна бути серед перших країн, які матимуть змогу закупити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги, – наголосив очільник держави.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі проводяться консультації з компаніями та дипломатами з різних країн щодо питань вакцини.

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів про останні дані щодо поширення інфекції, наголосивши на тому, що сьогодні зафіксовано ще один антирекорд зараження – 1 106 осіб. Серед лідерів за кількістю виявлених нових хворих – Рівненщина, місто Київ та Львівська область.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 25 липня різко зросла кількість нових випадків коронавірусу. Covid-19 підтвердився у 1 106 українців.

Загальна кількість інфікованих сягнула 63 929.

За час епідемії одужали 35 497 пацієнтів, а за добу – 611.

Померли за цей час 1 590 людей, за останній день – ще 19 хворих.