Четверта частина усіх ПЛР-тестів на виявлення Covid-19 може показувати хибний негативний результат.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він розповів про процес тестування шляхом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) та виокремив фактори, які можуть впливати на результат тесту.

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– Для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки. Якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого ПЛР-тестування може бути хибнонегативним.

Не менш важливим є процес транспортування біологічного матеріалу до лабораторії та дотримання умов його відбору.

Також на брифінгу МОЗ у неділю, 26 липня, міністр повідомив про зміни у переліку медикаментів для лікування коронавірусу, які використовуються в Україні.

Було вилучено препарати Лопінавір і Ритонавір, а для лікування кисневозалежних пацієнтів у важкому стані було додано препарат Дексаметазон.