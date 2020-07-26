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Факти / Україна

Другий день без смертей: у Києві за останню добу 95 хворих на Covid-19

Станом на ранок 26 липня у Києві виявили 7 620 випадків зараження коронавірусною інфекцією, 95 – за останню добу.

Проте померлих від Covid-19 за останній день не було. Загалом у столиці від ускладнень хвороби померли 129 людей.

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Захворіли:

  • 40 жінок віком від 18 до 82 років;
  • 49 чоловіків віком від 19 до 82 років;
  • 6 хлопчиків від 3 до 14 років.

Зокрема на коронавірус захворіли двоє медиків.

Госпіталізації потребували 10 пацієнтів.

Де найбільше випадків Covid-19 виявили за добу:

  • Деснянський район – 18;
  • Шевченківський район – 13;
  • Печерський район – 11.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавіруса в Україні, станом на 26 липня зафіксували 64 849 випадків. З них 920 виявлено за минулу добу, 15 пацієнтів померли, 310 людей одужали.

Фото: Dreamstime

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