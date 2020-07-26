Гриневецький: Моє основне завдання – навчити молодих політиків і передати їм досвід творення

Головним завданням у політичній силі Довіряй Справам, чию регіональну організацію очолив Сергій Гриневецький, є селекція молодих політиків, здатних творити.

Про це він розповів в інтерв’ю телеканалу Медіа-інформ.

– Моє основне завдання навчити і передати свій досвід роботи молодим політикам. Навчити їх працювати на розвиток міста, регіону. Країни. Без взаємозв’язку між ними, як показала практика останніх років, все валиться. Ми повинні виробити стратегію розвитку з урахуванням особливостей Одеси і регіону, – зазначив Сергій Гриневецький.

Одне з найважливіших питань – безпека. За даними аналітиків ЄС, Україна посідає перше місце за рівнем злочинності в Європі. Яскравим підтвердженням тому стали останні події в Луцьку та Полтаві.

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Однак, на думку Сергія Гриневецького, безпека – це не тільки боротьба зі злочинністю і тероризмом, це зміцнення всіх сфер життєдіяльності.

Насамперед, йдеться про продовольчу безпеку. Цей рік вкрай неврожайний.

– За останні півроку обсяги виробництва сільськогосподарської продукції скоротилися на 18,7%. Однак, за цей період ми експортували на 6,2 млн тонн зернових більше, ніж в минулому урожайному році. Зерно продається бездумно, знищуються залишки тваринництва та селекції. На півдні Одеського регіону врожайність зернових склала лише 14,5 центнерів з гектара. Уже зараз фермери не знають, як розплачуватимуться з селянами за паї. Замість обіцяної підтримки, їм дають копійки. Якщо зараз Нацбанк не вирішить питання пролонгації кредитів і нових кредитних програм для аграріїв, нас цілком можуть очікувати продовольчі бунти. І це страшно, – підкреслив Сергій Гриневецький.

Ще одне питання національної безпеки – новий виток коронавірусної інфекції. Літо вже показало, що, на жаль, спад не настав. Тому нам вже зараз треба продумувати, як жити в осінньо-зимовий період.

Ці питання повинні стати пріоритетом влади, вважає політик.

Коронавірус в Україні

Станом на 26 липня в Україні зафіксували 64 849 випадків коронавірусу. З них 920 виявлено за минулу добу, 15 пацієнтів померли, 310 осіб одужали.

Уже кілька днів в Україні спостерігається різке зростання нових хворих за добу.