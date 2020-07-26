Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 26 липня коронавірус у Києві виявили у 7 620 осіб. За добу захворіло ще 95 киян.
Хто захворів за останню добу:
- 40 жінок віком від 18 до 82 років;
- 49 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;
- 6 хлопчиків від 3 до 14 років.
До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 605;
- Дарницький – 1 253;
- Деснянський – 944;
- Дніпровський – 881;
- Оболонський – 650;
- Печерський – 757;
- Подільський – 503;
- Святошинський – 641;
- Солом’янський – 714;
- Шевченківський – 672.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 25 липня
В Україні абсолютний антирекорд з кількості хворих на добу. Коронавірус 25 липня зафіксували у 1 106 українців.
Усього хворіє 63 929 людей. Одужали з початку епідемії 35 497 пацієнтів, а за добу – 611. За день померло 19 хворих, загалом 1 590 людей.
З початку пандемії зафіксовано 114 896 підозр.