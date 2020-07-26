Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на ранок 26 липня коронавірус у Києві виявили у 7 620 осіб. За добу захворіло ще 95 киян.

Хто захворів за останню добу:

40 жінок віком від 18 до 82 років;

49 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;

6 хлопчиків від 3 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 605;

Дарницький – 1 253;

Деснянський – 944;

Дніпровський – 881;

Оболонський – 650;

Печерський – 757;

Подільський – 503;

Святошинський – 641;

Солом’янський – 714;

Шевченківський – 672.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 25 липня

В Україні абсолютний антирекорд з кількості хворих на добу. Коронавірус 25 липня зафіксували у 1 106 українців.

Усього хворіє 63 929 людей. Одужали з початку епідемії 35 497 пацієнтів, а за добу – 611. За день померло 19 хворих, загалом 1 590 людей.

З початку пандемії зафіксовано 114 896 підозр.