У Міністерстві охорони здоров’я України погодили виключення препаратів Лопінавір і Ритонавір з переліку медикаментів, необхідних під час лікування коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив міністр Максим Степанов.

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Він зауважив, що також було внесено зміни до схеми застосування препарату Гідроксихлорохін. Тепер його використовуватимуть при станах середньої тяжкості.

Для лікування кисневозалежних пацієнтів у важкому стані було додано препарат Дексаметазон.

Дія Гідроксихлорохіну проти Covid-19

17 червня на засіданні ВООЗ повідомили, що Гідроксихлорохін не лікує від коронавірусу, посилаючись на британські дослідження.

Антималярійний препарат тестували як ліки від коронавірусу, починаючи з березня.

17 липня підтвердження заяви ВООЗ знайшли у результатах дослідження вчених з Університету Міннесоти (США).

Різниця у протіканні хвороби у пацієнтів, що вживали і не вживали Гідроксихлорохін, була майже не помітною.

Водночас побічні ефекти від препарату спостерігалися у 43% пацієнтів.