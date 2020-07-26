Необхідно сприяти в залученні фахівців з метою встановлення об’єктивних причин і обставин, що призвели до смерті 3-річного Муси Сулейманова.

Таку думку висловив меджліс кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

– Місце, де знайшли тіло хлопчика, і передбачувані обставини, що призвели до смерті 3-річного Муси, викликають питання, відповіді на які варто шукати після віддання тіла Муси Сулейманова землі.

Меджліс кримськотатарського народу готовий сприяти в залученні необхідних фахівців і юристів з метою встановлення об’єктивних причин і обставин, що призвели до смерті Муси Сулейманова, – написав Чубаров.

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Голова Меджлісу висловив співчуття Руслану та його родині.

– Від імені Меджлісу кримськотатарського народу висловлюю глибоке співчуття Руслану і Ельзарі Сулеймановим, Мухаммеду і Асие, Сервер аг’а і Зера ханум у зв’язку з непоправною втратою – смертю Муси – їх сина, брата, онука.

Смерть Муси Силийманова

Муса – син політичного в’язня, громадянського журналіста Руслана Сулейманова, незаконно заарештованого російськими окупантами в березні 2019 року за фактом організації діяльності терористичної організації і участі в діяльності такої організації, за що йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Муса Сулейманов зник 24 липня. Його пошуком займалися правоохоронці, кінологи і волонтери.

Місцева поліція порушила кримінальну справу за фактом зникнення дитини. Російська прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом вбивства малолітньої особи.

26 липня у селі Строганівка під Сімферополем його знайшли мертвим.

Джерело: Рефат Чубаров