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Факти / Україна

Понад 900 хворих за добу – скільки в Україні інфікованих Covid-19

Станом на 26 липня в Україні зафіксували 64 849 випадків коронавірусної інфекції. З них 920 виявлено за минулу добу, 15 пацієнтів померли, 310 людей одужали.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

  • Вінницька область — 2549 випадків;
  • Волинська область — 3560 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1329 випадків;
  • Донецька область — 850 випадків;
  • Житомирська область — 1709 випадків;
  • Закарпатська область — 4841 випадок;
  • Запорізька область — 734 випадки;
  • Івано-Франківська область — 4025 випадків;
  • Кіровоградська область — 693 випадки;
  • м. Київ — 7620 випадків;
  • Київська область — 3503 випадки;
  • Львівська область — 8832 випадки;
  • Луганська область — 120 випадків;
  • Миколаївська область — 546 випадків;
  • Одеська область — 2907 випадків;
  • Полтавська область — 394 випадки;
  • Рівненська область — 5623 випадки;
  • Сумська область — 430 випадків;
  • Тернопільська область — 2725 випадків;
  • Харківська область — 3381 випадок;
  • Херсонська область — 219 випадків;
  • Хмельницька область — 1059 випадків;
  • Чернівецька область — 5592 випадки;
  • Черкаська область — 897 випадків;
  • Чернігівська область — 711 випадків.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення:

  • Львівська область – 265;
  • Закарпатська область – 223,8;
  • місто Київ – 159,8.

На стаціонарів від коронавірусу лікуються 3 812 осіб, з них 80 підключені до апарату ШВЛ.

Рівень летальності складає 2,5%.

За добу досліджено 12 559 зразків методом ПЛР. Загалом проведено 963 641 ПЛР-дослідження.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, вчора добовий показник був 1 106 інфікованих.  Станом на 25 липня загальна кількість хворих в Україні сягнула 63 929.

Одужали з початку епідемії 35 497 пацієнтів, а за добу – 611.

Кількість летальний випадків склала 1 590, за день померли ще 19 хворих.

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