Станом на 26 липня в Україні зафіксували 64 849 випадків коронавірусної інфекції. З них 920 виявлено за минулу добу, 15 пацієнтів померли, 310 людей одужали.

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Вінницька область — 2549 випадків;

Волинська область — 3560 випадків;

Дніпропетровська область — 1329 випадків;

Донецька область — 850 випадків;

Житомирська область — 1709 випадків;

Закарпатська область — 4841 випадок;

Запорізька область — 734 випадки;

Івано-Франківська область — 4025 випадків;

Кіровоградська область — 693 випадки;

м. Київ — 7620 випадків;

Київська область — 3503 випадки;

Львівська область — 8832 випадки;

Луганська область — 120 випадків;

Миколаївська область — 546 випадків;

Одеська область — 2907 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Рівненська область — 5623 випадки;

Сумська область — 430 випадків;

Тернопільська область — 2725 випадків;

Харківська область — 3381 випадок;

Херсонська область — 219 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Чернівецька область — 5592 випадки;

Черкаська область — 897 випадків;

Чернігівська область — 711 випадків.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення:

Львівська область – 265;

Закарпатська область – 223,8;

місто Київ – 159,8.

На стаціонарів від коронавірусу лікуються 3 812 осіб, з них 80 підключені до апарату ШВЛ.

Рівень летальності складає 2,5%.

За добу досліджено 12 559 зразків методом ПЛР. Загалом проведено 963 641 ПЛР-дослідження.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, вчора добовий показник був 1 106 інфікованих. Станом на 25 липня загальна кількість хворих в Україні сягнула 63 929.

Одужали з початку епідемії 35 497 пацієнтів, а за добу – 611.

Кількість летальний випадків склала 1 590, за день померли ще 19 хворих.