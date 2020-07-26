Станом на 26 липня в Україні зафіксували 64 849 випадків коронавірусної інфекції. З них 920 виявлено за минулу добу, 15 пацієнтів померли, 310 людей одужали.
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- Вінницька область — 2549 випадків;
- Волинська область — 3560 випадків;
- Дніпропетровська область — 1329 випадків;
- Донецька область — 850 випадків;
- Житомирська область — 1709 випадків;
- Закарпатська область — 4841 випадок;
- Запорізька область — 734 випадки;
- Івано-Франківська область — 4025 випадків;
- Кіровоградська область — 693 випадки;
- м. Київ — 7620 випадків;
- Київська область — 3503 випадки;
- Львівська область — 8832 випадки;
- Луганська область — 120 випадків;
- Миколаївська область — 546 випадків;
- Одеська область — 2907 випадків;
- Полтавська область — 394 випадки;
- Рівненська область — 5623 випадки;
- Сумська область — 430 випадків;
- Тернопільська область — 2725 випадків;
- Харківська область — 3381 випадок;
- Херсонська область — 219 випадків;
- Хмельницька область — 1059 випадків;
- Чернівецька область — 5592 випадки;
- Черкаська область — 897 випадків;
- Чернігівська область — 711 випадків.
Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення:
- Львівська область – 265;
- Закарпатська область – 223,8;
- місто Київ – 159,8.
На стаціонарів від коронавірусу лікуються 3 812 осіб, з них 80 підключені до апарату ШВЛ.
Рівень летальності складає 2,5%.
За добу досліджено 12 559 зразків методом ПЛР. Загалом проведено 963 641 ПЛР-дослідження.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, вчора добовий показник був 1 106 інфікованих. Станом на 25 липня загальна кількість хворих в Україні сягнула 63 929.
Одужали з початку епідемії 35 497 пацієнтів, а за добу – 611.
Кількість летальний випадків склала 1 590, за день померли ще 19 хворих.