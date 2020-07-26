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Факти / Україна

У гуртожитку КПІ спалах коронавірусу – захворіли 52 курсанта

В Інституті спецзв’язку і захисту інформації Національного технічного університету КПІ ім. Ігоря Сікорського спалах коронавірусу.

Про це повідомили в КМДА з посиланням на в.о. директора Київського міського лабораторного центру МОЗ України Сергія Чумака.

Він заявив, що в одному з гуртожитків зафіксували 52 випадки Covid-19.

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– Перші чотири випадки були виявлені з 22 до 24 липня. За вчора в закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з хворими. Серед них сьогодні – 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР, – розповів Чумак.

Загалом у гуртожитку проживає 152 курсанта.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавіруса в Україні, станом на 26 липня зафіксували 64 849 випадків. З них 920 виявлено за минулу добу, 15 пацієнтів померли, 310 людей одужали.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

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