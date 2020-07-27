У понеділок, 27 липня, в Запорізькій області синоптики прогнозують грози, а місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Вдень температура сягатиме 27-32 градусів, вночі очікується від 17 до 22 градусів.

Також до кінця дня в Бердянську триватиме дощ з грозою. 28 і 29 липня в Бердянську опадів не очікується, температура буде від 22 до 27 градусів.

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28 липня в Запорізькій області синоптики обіцяють вдень короткочасні дощі та подекуди грози. Вночі опадів не очікується. Температура вдень сягатиме 30-35 градусів, вночі спека спаде до 16-21 градуса.

Однак вже 29 липня опадів не передбачається, буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень буде від 30 до 35 градусів, вночі від 16 до 21.

Негода в Бердянську

У Запорізькій області в Бердянську через зливи з грозами 27 липня зупинився транспорт. Через високий рівень води, вище колін, люди не можуть перейти дорогу.

Також через негоду знеструмлено мікрорайони Коса, Військове містечко і частково Нагірна частина в районі вулиці Софіївській.

Наразі фахівці працюють над відновленням електрики.