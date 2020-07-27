Станом на 27 липня, в Україні зафіксували 65 656 лабораторно підтверджених випадкі Covid-19. За добу – 807.
У країні 1 616 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.
36 122 пацієнтів одужали, за добу – 315. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР.
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Де найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення:
- Львівська область – 264,3;
- Закарпатська область – 226,4;
- місто Київ – 162.
На стаціонарі лікуються 3 977 людей, 82 з них підключені до апарату ШВЛ.
Рівень летальності в Україні 2,5%.
Де найвищий рівень летальності:
- Кіровоградська область – 4,9%;
- Черкаська область – 4%;
- Чернівецька область – 3,8%.
Кількість хворих у регіонах:
- Вінницька область — 2589 випадків;
- Волинська область — 3616 випадків;
- Дніпропетровська область — 1330 випадків;
- Донецька область — 850 випадків;
- Житомирська область — 1723 випадки;
- Закарпатська область — 4874 випадки;
- Запорізька область — 750 випадків;
- Івано-Франківська область — 4121 випадок;
- Кіровоградська область — 695 випадків;
- м. Київ — 7690 випадків;
- Київська область — 3548 випадків;
- Львівська область — 8952 випадки;
- Луганська область — 120 випадків;
- Миколаївська область — 559 випадків;
- Одеська область — 2 960 випадків;
- Полтавська область — 394 випадки;
- Рівненська область — 5701 випадок;
- Сумська область — 445 випадків;
- Тернопільська область — 2773 випадки;
- Харківська область — 3431 випадок;
- Херсонська область — 220 випадків;
- Хмельницька область — 1059 випадків;
- Чернівецька область — 5634 випадки;
- Черкаська область — 902 випадки;
- Чернігівська область — 720 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 26 липня в Україні зафіксували 64 849 випадків. З них 920 виявлено за минулу добу, 15 пацієнтів померли, 310 людей одужали.
Рівень летальності складає 2,5%.
За добу досліджено 12 559 зразків методом ПЛР. Загалом проведено 963 641 ПЛР-дослідження.