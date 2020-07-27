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Факти / Україна

Добовий показник упав: скільки в Україні хворих на коронавірус

Станом на 27 липня, в Україні зафіксували 65 656 лабораторно підтверджених випадкі Covid-19. За добу – 807.

У країні 1 616 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

36 122 пацієнтів одужали, за добу – 315. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Де найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення:

  • Львівська область – 264,3;
  • Закарпатська область – 226,4;
  • місто Київ – 162.

На стаціонарі лікуються 3 977 людей, 82 з них підключені до апарату ШВЛ.

Рівень летальності в Україні 2,5%.

Де найвищий рівень летальності:

  1. Кіровоградська область – 4,9%;
  2. Черкаська область – 4%;
  3. Чернівецька область – 3,8%.

Кількість хворих у регіонах:

  • Вінницька область — 2589 випадків;
  • Волинська область — 3616 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1330 випадків;
  • Донецька область — 850 випадків;
  • Житомирська область — 1723 випадки;
  • Закарпатська область — 4874 випадки;
  • Запорізька область — 750 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4121 випадок;
  • Кіровоградська область — 695 випадків;
  • м. Київ — 7690 випадків;
  • Київська область — 3548 випадків;
  • Львівська область — 8952 випадки;
  • Луганська область — 120 випадків;
  • Миколаївська область — 559 випадків;
  • Одеська область — 2 960 випадків;
  • Полтавська область — 394 випадки;
  • Рівненська область — 5701 випадок;
  • Сумська область — 445 випадків;
  • Тернопільська область — 2773 випадки;
  • Харківська область — 3431 випадок;
  • Херсонська область — 220 випадків;
  • Хмельницька область — 1059 випадків;
  • Чернівецька область — 5634 випадки;
  • Черкаська область — 902 випадки;
  • Чернігівська область — 720 випадків.
  • Карта поширення коронавірусу в Україні

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 26 липня в Україні зафіксували 64 849 випадків. З них 920 виявлено за минулу добу, 15 пацієнтів померли, 310 людей одужали.

Рівень летальності складає 2,5%.

За добу досліджено 12 559 зразків методом ПЛР. Загалом проведено 963 641 ПЛР-дослідження.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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