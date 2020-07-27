Станом на 27 липня, в Україні зафіксували 65 656 лабораторно підтверджених випадкі Covid-19. За добу – 807.

У країні 1 616 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

36 122 пацієнтів одужали, за добу – 315. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР.

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Де найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення:

Львівська область – 264,3;

Закарпатська область – 226,4;

місто Київ – 162.

На стаціонарі лікуються 3 977 людей, 82 з них підключені до апарату ШВЛ.

Рівень летальності в Україні 2,5%.

Де найвищий рівень летальності:

Кіровоградська область – 4,9%; Черкаська область – 4%; Чернівецька область – 3,8%.

Кількість хворих у регіонах:

Вінницька область — 2589 випадків;

Волинська область — 3616 випадків;

Дніпропетровська область — 1330 випадків;

Донецька область — 850 випадків;

Житомирська область — 1723 випадки;

Закарпатська область — 4874 випадки;

Запорізька область — 750 випадків;

Івано-Франківська область — 4121 випадок;

Кіровоградська область — 695 випадків;

м. Київ — 7690 випадків;

Київська область — 3548 випадків;

Львівська область — 8952 випадки;

Луганська область — 120 випадків;

Миколаївська область — 559 випадків;

Одеська область — 2 960 випадків;

Полтавська область — 394 випадки;

Рівненська область — 5701 випадок;

Сумська область — 445 випадків;

Тернопільська область — 2773 випадки;

Харківська область — 3431 випадок;

Херсонська область — 220 випадків;

Хмельницька область — 1059 випадків;

Чернівецька область — 5634 випадки;

Черкаська область — 902 випадки;

Чернігівська область — 720 випадків.



Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 26 липня в Україні зафіксували 64 849 випадків. З них 920 виявлено за минулу добу, 15 пацієнтів померли, 310 людей одужали.

Рівень летальності складає 2,5%.

За добу досліджено 12 559 зразків методом ПЛР. Загалом проведено 963 641 ПЛР-дослідження.