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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 27 липня в Україні за добу виявили коронавірус у 807 людей. Загалом у країні вже 65 656 випадків зараження.

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10:36 - 27 липня

У МОЗ констатують зниження захворюваності на коронавірус серед лікарів втричі.

– Якщо подивитися на ситуацію на початку квітня, то із загальної кількості хворих близько 20% були медпрацівники. Ми кардинально змінили цю ситуацію – у червні-липні із загальної кількості хворих цей показник становить від 6% до 7%, і він постійно знижується, – заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він пояснив це тим, що медиків забезпечили засобами індивідуального захисту і узгодили правила інфекційного контролю.

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10:32 - 27 липня

У Києві найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 13, у Дарницькому – 12 та в Солом’янському районі – 9 випадків.

коронавірус 27 липня у Києві

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09:44 - 27 липня

У Києві зафіксовано 7 690 випадків інфікування коронавірусом з початку епідемії, а за останню добу – 70.

Загалом померло 129 пацієнтів та 2 748 – одужали.

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09:32 - 27 липня

Коронавірус у регіонах:

  • Вінницька область — 2589 випадків;
  • Волинська область — 3616 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1330 випадків;
  • Донецька область — 850 випадків;
  • Житомирська область — 1723 випадки;
  • Закарпатська область — 4874 випадки;
  • Запорізька область — 750 випадків;
  • Івано-Франківська область — 4121 випадок;
  • Кіровоградська область — 695 випадків;
  • м. Київ — 7690 випадків;
  • Київська область — 3548 випадків;
  • Львівська область — 8952 випадки;
  • Луганська область — 120 випадків;
  • Миколаївська область — 559 випадків;
  • Одеська область — 2 960 випадків;
  • Полтавська область — 394 випадки;
  • Рівненська область — 5701 випадок;
  • Сумська область — 445 випадків;
  • Тернопільська область — 2773 випадки;
  • Харківська область — 3431 випадок;
  • Херсонська область — 220 випадків;
  • Хмельницька область — 1059 випадків;
  • Чернівецька область — 5634 випадки;
  • Черкаська область — 902 випадки;
  • Чернігівська область — 720 випадків.

Карта поширення коронавірусу в Україні

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09:20 - 27 липня

В Україні 807 нових випадків коронавірусу, загалом – 65 656.

За останню добу одужало 315 українців, з початку епідемії – 36 122.

Жертвами вірусу стали вже 1 616 хворих, а за останній день – 11 людей.

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08:34 - 27 липня

У Львівській області 120 позитивних тестів на коронавірус за останню добу. Загальна кількість випадків з початку епідемії – 8 952.

За цей час померло 238 хворих та 2 070 одужало.

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08:24 - 27 липня

У центральному апараті Держлісагентства спалах коронавірусу – захворіли троє співробітників.

Уже всі, хто там працює, здали ПЛР-тести. Після цього вірус підтвердився ще у п’яти.

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07:13 - 27 липня

Нідерланди ввели обов’язковий двотижневий карантин для громадян, які повертаються з країн червоної зони. До них відноситься і Україна.

Водночас самоізоляція обов’язкова навіть якщо немає жодних симптомів.

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22:19 - 26 липня

В Україні станом на 26 липня до послаблення карантину не готові 9 областей.

Зокрема, поки не готові до послаблення карантину у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій областях.

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21:39 - 26 липня

Івано-франківський футзальний клуб Ураган в повному складі пішов на самоізоляцію через спалах коронавірусу. Коронавірус підтвердили у 12 людей.

Тренерський штаб, адміністративний персонал, гравці основної та дублюючої команд пройшли планове ПЛР-тестування на виявлення коронавірусу.

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