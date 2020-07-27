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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на ранок 27 липня коронавірус у Києві виявили у 7 690 осіб. За добу захворіло ще 70 киян.

Хто захворів за останню добу:

  • 25 жінок віком від 22 до 63 років;
  • 39 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;
  • 3 дівчинки від 6 до 9 років та 3 хлопчики від 3 до 8 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

  • Голосіївський – 611;
  • Дарницький – 1 265;
  • Деснянський – 957;
  • Дніпровський – 888;
  • Оболонський – 656;
  • Печерський – 764;
  • Подільський – 506;
  • Святошинський – 644;
  • Солом’янський – 723;
  • Шевченківський – 676.

коронавірус 27 липня у Києві

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Що запрацює з 23 травня у Києві

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 27 липня

Станом на 27 липня коронавірус в Україні зафіксували у 65 656 осіб. За добу – 807.

У країні 1 616 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

36 122 пацієнтів одужали, за добу – 315. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР.

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