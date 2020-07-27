Станом на ранок 27 липня коронавірус у Києві виявили у 7 690 осіб. За добу захворіло ще 70 киян.
Хто захворів за останню добу:
- 25 жінок віком від 22 до 63 років;
- 39 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;
- 3 дівчинки від 6 до 9 років та 3 хлопчики від 3 до 8 років.
До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Ситуація з коронавірусом в районах Києва:
- Голосіївський – 611;
- Дарницький – 1 265;
- Деснянський – 957;
- Дніпровський – 888;
- Оболонський – 656;
- Печерський – 764;
- Подільський – 506;
- Святошинський – 644;
- Солом’янський – 723;
- Шевченківський – 676.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Коронавірус в Україні 27 липня
Станом на 27 липня коронавірус в Україні зафіксували у 65 656 осіб. За добу – 807.
У країні 1 616 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.
36 122 пацієнтів одужали, за добу – 315. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР.