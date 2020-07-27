Станом на ранок 27 липня коронавірус у Києві виявили у 7 690 осіб. За добу захворіло ще 70 киян.

Хто захворів за останню добу:

25 жінок віком від 22 до 63 років;

39 чоловіків віком від 19 до 82 рокiв;

3 дівчинки від 6 до 9 років та 3 хлопчики від 3 до 8 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Ситуація з коронавірусом в районах Києва:

Голосіївський – 611;

Дарницький – 1 265;

Деснянський – 957;

Дніпровський – 888;

Оболонський – 656;

Печерський – 764;

Подільський – 506;

Святошинський – 644;

Солом’янський – 723;

Шевченківський – 676.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Коронавірус в Україні 27 липня

Станом на 27 липня коронавірус в Україні зафіксували у 65 656 осіб. За добу – 807.

У країні 1 616 людей померли від ускладнень, які викликав коронавірус.

36 122 пацієнтів одужали, за добу – 315. Загалом проведено 970 705 тестувань методом ПЛР.