27 липня під Офісом президента України розпочався мітинг Ні-капітуляції на підтримку української армії в часи перемир’я.

На вході у людей перевіряють речі, щоб не було вибухівки. Допуск вільний.

На акцію станом на 19.20 прийшло близько тисячі людей.



















Мітинг на підтримку армії під ОП: прийшов батько загиблого воїна Журавля / 5 фотографий

Мітинг розпочали з хвилини мовчання за загиблими героями.

На мітингу присутній батько загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля, який загинув від поранень на Донбасі, бо ворог не дозволив його евакуювати.

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Розстріл групи військових на Донбасі

13 липня під Зайцевим бойовики розстріляли українську групу, яка намагалася забрати тіло загиблого українського бійця.

Ворог свідомо розстріляв українських військових, які були у білих шоломах і жилетах.

Внаслідок обстрілу загинули військовий медик та сержант розвідвзводу. Останній ще був живий після поранення, але бойовики декілька днів не давали змоги його евакуювати.

Фото: Ольга Чайко, Факти ICTV