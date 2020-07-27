Мітинг на підтримку армії під ОП: прийшов батько загиблого воїна Журавля

27 липня під Офісом президента України розпочався мітинг Ні-капітуляції на підтримку української армії в часи перемир’я.
На вході у людей перевіряють речі, щоб не було вибухівки. Допуск вільний.
На акцію станом на 19.20 прийшло близько тисячі людей.
Мітинг розпочали з хвилини мовчання за загиблими героями.
На мітингу присутній батько загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля, який загинув від поранень на Донбасі, бо ворог не дозволив його евакуювати.
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Розстріл групи військових на Донбасі
13 липня під Зайцевим бойовики розстріляли українську групу, яка намагалася забрати тіло загиблого українського бійця.
Ворог свідомо розстріляв українських військових, які були у білих шоломах і жилетах.
Внаслідок обстрілу загинули військовий медик та сержант розвідвзводу. Останній ще був живий після поранення, але бойовики декілька днів не давали змоги його евакуювати.
Фото: Ольга Чайко, Факти ICTV